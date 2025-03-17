鹿谷、奧萬大賞螢 3/29起陸續登場

南投賞螢季即將展開，圖為鹿谷森林中螢光閃閃的夢幻景象。（南投縣政府提供）

2025/03/17 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕國內即將進入賞螢季，被譽為全台最大賞螢基地的南投縣，包括鹿谷、奧萬大等賞螢區已陸續規劃賞螢行程，其中鹿谷三月廿九日起推出螢光派對，奧萬大國家森林遊樂區也將從四月十九日起連續三個星期假日，推出「拜訪夜精靈」活動，讓夜宿奧萬大的遊客感受夜間小精靈穿梭森林的魅力，體驗螢光森林的浪漫。

奧萬大「拜訪夜精靈」 4/19開跑

林業及自然保育署南投分署表示，奧萬大國家森林遊樂區位於中海拔山區，擁有豐富的原始林與多樣化的棲地環境，園區內共有五條河流匯集，為螢火蟲提供絕佳的生存條件，每年四、五月是黑翅螢繁殖的高峰期，成群結隊飛舞於林間與溪畔，藉由螢光閃爍的頻率、強弱吸引異性，點點螢光交織成夜間森林中最夢幻的景象。

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奧萬大自然教育中心規劃「拜訪夜精靈」活動，結合親子共學與環境教育，讓參與遊客化身昆蟲小偵探，在專業人員引導下，學習觀察螢火蟲與其他夜行昆蟲的行為模式，了解螢火蟲生態習性、棲地環境以及生物多樣性的概念，還搭配「藍晒DIY」，讓學員將昆蟲與植物的影像轉化為獨特的藍色藝術作品，留下專屬於森林之夜的美好紀念。活動已於台灣山林悠遊網開放報名。

鹿谷「螢光派對」 推出3場次

此外，鹿谷賞螢區的黑翅螢也開始於黑暗森林中閃閃發光，三月廿九日起至五月卅一日，將在三生緣區及溪頭自然教育園舉辦三場次的螢光派對活動，在火金姑照路下，帶領遊客賞螢光藝術，導讀夜間生態，用視、嗅、聽、味、觸覺與森林螢光互動，吸收滿滿的正能量。活動詳情請洽森林邦。

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