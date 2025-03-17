台中流行影音中心靜悄悄 議員催進度

台中市太平區東平橋護欄遭塗鴉，逾二個月仍未清除。（記者陳建志攝）

2025/03/17 05:30

OT簽約半年仍只見圍籬 綠營要求督促廠商 市府︰最快明年底營運

〔記者蘇金鳳、陳建志／台中報導〕中台灣電影中心二○二三年九月改名為台中流行影音中心，但民進黨台中市議員陳淑華批評，花了十七億元興建的台中流行影音中心，蓋好超過四年，迄今周邊還是圍籬，不動如山成為標準的蚊子館；民進黨市議員王立任也表示，台中市府已與廠商簽約，就要趕快監督廠商營運，不要像海洋生態館點交給廠商一年，至今仍未營運。

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斥資17億元 蓋好超過4年

台中市政府新聞局表示，台中流行影音中心去年九月已完成簽約，十月完成場地點交作業，目前由OT營運廠商依照契約及投資執行計畫，推動辦理期初投資等相關事宜，如藝術、國片專屬電影影廳、多功能展演空間、沉浸式劇院或虛擬攝影棚等，最快二○二六年底營運。

陳淑華︰缺乏影音產業政策

陳淑華表示，台中市府缺乏對影音產業的核心政策，是導致影音中心閒置養蚊子的主要原因，市府明顯沒有實體影音、數位影音、串流技術、AI影音的基本認識，更是完全缺乏能力，令人質疑是否能有效經營？簽約完成後還不知道要多久才能營運，已經跨市長盧秀燕兩任任期還無法搞定，行政效率差到無法形容。

王立任︰別像海洋館延宕

王立任表示，既然台中流行影音中心已簽約，而且表示會在二○二六年底營運，他要求市府須要求廠商務必如期營運，不要像海洋館一樣，提出一大堆理由，至今無法營運。

新聞局表示，台中流行影音中心為地上七層、地下三層建築，樓地板面積一．一四萬餘坪，得標廠商是科技公司，未來營運內容將聚焦於動畫、漫畫、遊戲主題、流行動漫IP展演等，定能帶來耳目一新的感受。

東平橋遭塗鴉 逾2月未清

此外，台中太平區跨越廍子溪的「東平橋」，每天車流量大，有民眾今年一月初行經東平橋，發現橋梁下游側的護欄遭人用噴漆胡亂塗鴉，至今已過兩個多月，未見市府派人清除維護；市府建設局表示，並未接獲民眾或一九九九通報，將安排廠商儘速派工清潔，以維護市容景觀。

台中市政府新聞局表示，台中流行影音中心最快明年底營運。（台中市政府提供）

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