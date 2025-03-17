曾隨亞運征戰 何宗融獲華佗奉獻獎

花蓮慈濟醫院中醫部副院長何宗融（右）榮獲第二屆「華佗學術研究奉獻獎」肯定，接受總統賴清德（左）頒獎。（花蓮慈院提供）

2025/03/17 05:30

〔記者王錦義、羅國嘉／綜合報導〕花蓮慈濟醫院中醫部副院長何宗融，以中醫學術研究與中西醫整合醫療的貢獻，榮獲第二屆「華佗學術研究奉獻獎」肯定，接受總統賴清德頒獎。花蓮慈院指出，何宗融致力推動中醫急診、精準醫療、運動醫學、國際學術交流等，曾擔任亞運隨隊醫師，把中醫導入國際運動醫療領域。

武術高手 具國家級教練、裁判資格

有「醫界葉問」稱號的何宗融，習武超過四十年，是柔道三段、柔術三段的武術高手，曾獲全國太極拳冠軍，具有太極、武術、角力的國家級教練跟裁判資格，是國內少數中西醫合併醫療的醫師，二○一八年到花蓮慈濟醫學中心接任副院長，針灸治療被譽為「神手」，每天都有上百名病患等候看診。

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在花蓮慈院設急診中西醫專區

何宗融突破以往急診室只有西醫醫療服務，在花蓮慈院成立「急診中西醫整合醫療專區」，近年花蓮災難頻繁，花蓮慈院中醫部在急診及救災現場投入醫治，提供即時醫療照護。

對抗武漢肺炎 研發淨斯本草飲

在COVID-19武漢肺炎疫情期間，何宗融與花蓮慈院中西醫團隊研發「淨斯本草飲」，送往四十三個國家協助抗疫，並在國際權威期刊《Nature》分享以茉草、艾草治療武漢肺炎等研究。

何宗融說，他會秉持「以病為師」的精神，持續投入研究，挑戰困難疾病，醫生的責任不僅是告知患者病情，而是不斷尋找治療方法，即使只有萬分之一的可能性，也值得努力。

另外，新北市青年局昨天舉行「優秀青年表揚暨青年行動年會」，台北慈濟醫院心臟血管外科主治醫師徐展陽分享「忍痛救人」的經歷。徐展陽曾在美國受訓兩年，獲得「最佳國際研修醫師」殊榮，學成歸國後，致力於心臟血管手術與心臟停止（OHCA）患者的急救葉克膜手術，成功救治上百名瀕臨死亡邊緣的病患。

某次在手術台，徐展陽忍受尿路結石劇痛，先在急診室施打止痛針，隨即換上手術服進入開刀房，完成冠狀動脈繞道手術，成功挽回病患性命。

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