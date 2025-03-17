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    自由日日Shoot》名人宣傳 救醜過度醫療／直美醫師遽增 醫糾風險上升

    美容醫學亂象

    美容醫學亂象

    2025/03/17 05:30

    〔記者林惠琴、邱芷柔／台北報導〕急重症醫師流失，救命量能每況愈下，救醜卻浮現「直美醫師」漸增趨勢，恐加劇美容醫學亂象。除了商業模式刺激過度醫療危機，湧入未經專科訓練的醫師，臨床經驗不足，也缺乏系統化訓練把關，加上從事醫師人數「隱形」不易管理，埋下醫療糾紛風險上升的禍根。

    皮膚科醫學會發言人黃毓惠指出，「直美」指醫學生畢業取得醫師證書與執照，或完成兩年一般醫學訓練計畫（PGY），也就是不分科住院醫師訓練，未再經專科訓練就投入美容醫學。

    衛福部僅嚴格規範8項高風險手術

    受名人、網紅宣傳效應，不少男女老少求做美容醫學，甚至直接說「要跟某某某做一樣的療程」。皮膚暨美容外科醫學會創會理事長蔡仁雨表示，美容醫學已從「治療」變成「預防」，廿多歲就進場維修形成「過度醫療」。

    現行衛福部僅嚴格規範削骨等八項高風險手術施術醫師與麻醉條件，獲准施行機構從二○一八年一六八家增至如今四四五家，成長超過一．六倍，以台北一六五家、台中八十八家最多。若含光電、針劑治療院所則逾千家。

    非專科醫師湧入 人數隱形難管理

    曾有統計指台灣醫師每四人有一人投身美容醫學，但現在實際人數是問號。衛福部醫事司長劉越萍坦言，美容醫學非專科，只要具執業資格醫師皆可投入，且許多人今天做美容醫學，幾年後可能又回到臨床，造成確切人數難界定。本報記者詢問美容醫學醫學會、皮膚暨美容外科醫學會、皮膚科醫學會等，也無全面統計，導致隱形醫師流動不易掌握，政府只能「佛系管理」，但醫界觀察「直美醫師」有增加趨勢。

    玻尿酸打錯 可能眼瞎鼻爛

    美容醫學醫學會常務理事宋奉宜認為至少要完成任一專科訓練，別小看打玻尿酸，錯誤使用可能眼睛瞎掉、鼻尖爛掉。另有醫師指出，若經驗不足未能及時正確診斷皮膚疾病，僅當美醜問題處置恐延誤治療。

    劉越萍強調，有醫師執照代表基本訓練達標，相當於設下「樓地板」，品質好不好則是「天花板」，取決後續專業訓練。美容醫學本質確實是醫療行為應經醫師專業評估，而非直接販售包套療程。政府鼓勵執行醫師「自律」揭露學經歷確保具合法資格，同時透過媒體、消費者監督強化「他律」，並針對高風險手術制定法規及嚴查違規，「自律、他律、法律」三管齊下拉高品質。

    美容醫學、醫學美容小檔案

    美容醫學、醫學美容小檔案

    目前美容醫學非專科，只要具有醫師執照均可執行。醫界建議將美容醫學列入次專科或要求執行者須經專科訓練，把關醫療品質。示意圖。（資料照）

    目前美容醫學非專科，只要具有醫師執照均可執行。醫界建議將美容醫學列入次專科或要求執行者須經專科訓練，把關醫療品質。示意圖。（資料照）

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