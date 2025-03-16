《彰化》員林大道流浪犬橫行 市公所研擬誘捕

員林、埔心交界處常有20、30隻流浪犬成群在馬路、小巷亂竄，令附近民眾感到困擾。（民眾提供）

2025/03/16 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市與埔心鄉交界處的員林大道七段與源泉路口，常有流浪狗出沒，甚至成群結隊，約二十至三十隻左右，不少在附近運動的民眾感到恐懼，擔心遭受攻擊。埔心鄉公所表示，附近有愛狗人士固定飼養，頗為無奈。

愛狗人士固定飼養 約30隻路上亂竄

民眾指出，芳苑日前才有一名八十多歲阿嬤騎電動代步車在偏僻小路，遭十幾隻流浪狗追咬狂吠，阿嬤嚇得翻車，就醫查出有輕微腦震盪，讓人感到害怕，沒想到這情景也發生在人來人往的員林大道上，二十多隻流浪犬在馬路上狂竄，只好趕緊貼文，提醒大家注意。

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當地里長說，日前曾通報彰化動物防疫所、員林清潔隊等單位來捕捉，但根本沒用，主因是當地常有愛心人士餵養，導致流浪狗結伴橫行，去年六月甚至闖進國稅局員林稽徵所停車場，對著民眾機車椅墊瘋狂撕咬，民眾無可奈何。

埔心公所表示，獲報境內常有流浪犬隻聚集，這些流浪犬平日都是在員林大道七段附近空地樹叢群聚，近日則聚集埔心鄉源泉路某私人土地廢棄工寮內，去年十月與彰化縣動物防疫所前往勘查，並在附近放置誘捕籠，前後共抓了十多隻，未料有多隻遭愛狗人士放走，近日又開始聚集，只能再研擬有效誘捕對策。

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