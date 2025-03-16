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    首頁　>　生活

    杜微請辭台鐵董座

    台鐵董事長杜微近期傳出已向行政院提出請辭，15日出席中華民國唐氏症基金會世界唐氏症日活動「創造我們的世界」時，避談請辭一事。（記者廖振輝攝）

    台鐵董事長杜微近期傳出已向行政院提出請辭，15日出席中華民國唐氏症基金會世界唐氏症日活動「創造我們的世界」時，避談請辭一事。（記者廖振輝攝）

    2025/03/16 05:30

    上週滿65歲 另有個人生涯規劃

    〔記者吳亮儀、邱芷柔／台北報導〕台鐵公司董事長杜微以「個人生涯規劃」因素為由請辭，交通部低調證實、並也極力慰留，但杜微堅持要辭職。據了解，台鐵董事長一職將暫時由政務次長伍勝園暫代，接任人選未定。

    據悉，杜微在上週已年滿六十五歲，雖然國營事業董事長沒有規定年紀滿六十五就須辭職，可以每年核報後延任，但杜微請辭態度相當堅決。他昨天出席公益活動時被媒體問及此事，僅表示「不談這個」。

    從實習員做到董座 轉型公司化

    杜微是成功大學交通管理科學系學士、台灣大學政治學系碩士，從台鐵管理局實習員做起，一直都在台鐵任職，而台鐵走向公司化，台鐵董事長一職被認為是艱困挑戰，而杜微接下任務，是最後一任台鐵局長，也是首任台鐵公司董事長。

    杜微任董事長後，在去年○四○三花蓮大地震和多個颱風風災，造成台鐵北迴線和西部幹線等損壞，他領導台鐵公司人員奮力搶修。

    另外，今年二月初，台鐵董事會通過票價調漲方案，交通部也順利通過審查，並送行政院審議，卅年沒漲價的台鐵票價最快今年中旬上路。

    交通部政次伍勝園 暫代職務

    據了解，面對杜微請辭，交通部極力挽留未果，也認為他已完成階段性任務，感謝他努力付出，在這段期間建立台鐵公司規章。而台鐵董事長一職在接任人選出爐前，暫時由交通部政務次長伍勝園代理。伍勝園曾任鐵道局局長，目前也督導鐵道相關業務。

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