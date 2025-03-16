童軍特殊選才 黃子芩考進台師大

新竹市光復高中高三學生黃子芩（中）以「童軍」特殊經歷，成功循「特殊選才」管道，考上國立台灣師範大學公民教育與活動領導學系。（記者田裕華攝）

2025/03/16 05:30

童軍節活動獲頒國花獎章

〔記者林曉雲／台北報導〕大學招生作業近日陸續展開，新竹市光復高中高三學生黃子芩以「童軍」特殊經歷，成功循「特殊選才」管道，考上台灣師範大學公民教育與活動領導學系，昨日在童軍總會慶祝童軍節活動中獲頒「國花獎章」。

黃子芩表示，她喜歡各種戶外活動，國一開始加入光武國中童軍團，國高中六年很札實地學習，也很高興因此進入台師大公領系，未來想當老師，童軍技能可以廣泛應用在生活中，幫助有需要的人，讓人生有意義。

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賴總統接任童軍總會長

此外，總統賴清德昨日出席童軍節活動致詞表示，台灣在世界童軍總會占有一席之地，將主辦二○二九年羅浮大會，今年十月則在高雄舉辦第廿八屆亞太童軍領袖會議，台灣走入世界，世界來到台灣，是大家共同努力的成果，也是展現台灣熱情好客的重要時刻，相信在教育部大力支持下將順利開展，以台灣為榮及以台灣表現為傲。

賴清德表示，他小時候也是童軍，一日童軍，終身童軍，滿懷高興來接受聘書，成為童軍總會總會長，允諾和童軍夥伴共同服務國家、社會及人民，也肯定全國海岸線海廢調查是結合環保和創新行動，台灣是海洋國家，維護海洋是大家的責任。

童軍總會榮譽理事長、教育部長鄭英耀表示，希望童軍面對問題、接受挑戰，把知識轉化為解決問題的能力，面對假訊息時也能不憂不懼，為國家社會發展作出貢獻。童軍總會理事長林明裕表示，將繼續培育童軍為國家付出更多熱情，並為世界環抱台灣盡心力。

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