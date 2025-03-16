豐原高中生疑遭師霸凌輕生 監院糾正校方、中市教育局

台中市豐原高中生輕生，其父在去年3月在民代及人本基金會陪同控訴遭學校主任、教官霸凌及不當管教，過程不斷落淚。（資料照）

2025/03/16 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕二○二三年台中市豐原高中生疑遭霸凌輕生案，昨日公布調查報告，也曝光校方及教育局的離譜處置方式。該校學務主任、主任教官等人長期對該名學生霸凌，甚至多次以偷竊、吸毒等罪名栽贓，並對其施加懲處；校方由該被檢舉教師自行調查，台中教育局竟也同意該調查，更未確實按陳情人所提供資訊，督同該校依法落實相關程序，難辭督導不力之責，均有違失，通過糾正豐原高中、台中市教育局。

由被檢舉師調查 教局竟也認可

中市教育局回應，市府深感痛心並全面檢討，事發時為釐清案情與真相，除立即將相關人員調離現職、靜候調查，也由教育局督導學校依相關規定啟動程序，再依調查結果開會針對疏失人員究責處分；豐原校長予以記大過一次並解除校長職務，前學務主任停聘二年，前主任教官撤職處分。

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監察院指出，豐原高中A生不僅被該校學務主任、教官當成罪犯栽贓偷錢、吸毒，多次搜查書包、記過逼休學，甚至主任教官還對其他同學說「A生就是社會的敗類、垃圾，你不要跟他在一起」，當A生在家輕生後，豐原高中試圖息事寧人，將該生自殺歸咎於個人及家庭因素，更稱其是意外離世。A生朋友在臉書粉專「靠北豐中」發聲，兩天之內出現卅多篇貼文，曝光A生憤怒燒毀休學申請書的社群發文、在走廊與校安人員爭吵的影片等被霸凌事證。

除了A生遭霸凌輕生，豐原高中也發生B生疑似遭受性騷擾、霸凌情事，查案監委田秋堇說，學校在兩案中違反行政程序法、未及時通報與調查等缺失，教育局也督導不力，監院日前已通過糾正案。

議員︰中市教局失能失責

民進黨台中市議會黨團總召王立任表示，監院調查已還原真相，證明中市教育局失能與失責，台中市長盧秀燕更是將「媽媽市長」不時掛在嘴邊，這些孩子何其無辜，請盧提出具體改革方案，確保類似悲劇不再重演。

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