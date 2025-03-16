世界唐氏症日活動 賴連5年出席響應

賴清德總統（後排右4）昨日出席2025世界唐氏症日活動，與唐寶寶們合影。（記者廖振輝攝）

2025/03/16 05:30

〔記者邱芷柔、羅欣貞／綜合報導〕總統賴清德昨出席唐氏症基金會「三二一創造我們的世界」特展，他已連續五年出席響應世界唐氏症日，現場更秀出自己穿上不對稱的襪子，象徵支持因第廿一對染色體不成對而受限的唐寶寶，並強調關懷身心障礙者是衡量社會文明的重要指標。

唐寶寶們昨天活動組成「閃亮舞蹈班」表演揭開序幕。賴清德說，從演出看見孩子們不僅走出家門、融入社會，更自信站上舞台，可成為全民運動推廣的代表。賴也指出，二○二四年至二○二八年政府將投入四八○．五億元推動「身心障礙照顧服務資源佈建計畫」，減輕家庭照顧者負擔。

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唐氏症基金會董事長林正俠說，盼透過「機會、微笑、不麻煩」理念，鼓勵大眾認識並給予唐寶寶機會，微笑是世界共通語言，能化解紛爭，唐寶寶透過學習也能獨立生活，支持他們其實並不麻煩。

服務腦性麻痺「飛揚天使莊園」揭牌 蕭到場力挺

而屏東縣里港鄉私立磐石社福基金會歷時十多年籌建，昨正式揭牌「飛揚天使莊園」，是全國首座以服務腦性麻痺為主的全日型住宿機構，可服務九十六人；副總統蕭美琴應邀到場強調，莊園的落成，代表台灣良善的力量與人民對彼此的關懷和愛心，是國際社會最為敬重的地方。

該莊園二○二一年九月動工，去年五月完工，經費達一．八億元；磐石基金會董事長王岡鳳表示，籌建過程是淚水、雨水、汗水堆疊而成，感謝社會愛心，會努力成為社福典範。

副總統蕭美琴（右3）等人實地了解「飛揚天使莊園」復健設施，為身心障礙者加油。（記者羅欣貞攝）

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