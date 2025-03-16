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    傳承母語 宜縣推動「培育台語家庭」

    宜縣推動「培育台語家庭計畫」，透過遊戲讓民眾運用台語對話。（記者王峻祺攝）

    宜縣推動「培育台語家庭計畫」，透過遊戲讓民眾運用台語對話。（記者王峻祺攝）

    2025/03/16 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣約有四十六．七％民眾講台語，為鼓勵更多縣民口說並傳承母語，縣府獲文化部補助推動「培育台語家庭計畫」，預計年底前將舉辦百場推廣活動，並邀請家庭響應，完成相關課程，最高可獲一千二百元獎勵金。

    宜蘭縣府文化局昨在宜蘭市化龍一村啟動培育台語家庭計畫，並舉辦台語主題市集，邀請親子闖關，透過遊戲互動及美食，讓民眾實際運用台語對話，進而產生興趣。

    鼓勵年輕人參與 最多獎勵1200元

    文化局表示，根據普查統計，宜蘭縣民約有四十六．七％講台語，華語則占五十二．六％，與其他縣市相較，講台語比例不低，不過在母語傳承上卻有逐年降低趨勢，較多年輕人鮮少說台語，為響應國家推廣母語政策，向文化部爭取經費，今年將鼓勵更多家庭說台語。

    文化局指出，民眾即日起可上網搜尋「台語家庭會員平台」，並登記成為會員，參與課程完成點數累積，通過系統認定，就可獲得文化部五百元、一千二百元獎勵金，預計邀請八百戶家庭加入，縣府已規劃四十八堂課、十二場活動，提供家庭成員共學台語。

    代理縣長林茂盛說，台語是宜蘭在地文化重要根基與溝通語言，不過很多長輩為了與兒孫溝通，容易在夾雜華語下講成「台灣國語」，造成語言隔閡、文化斷層，縣府將積極推廣台語文化。

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