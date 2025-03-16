參加輝達GTC 高市啟動智慧醫療合作

陳其邁受訪表示，高雄今年會啟動與輝達在智慧醫療領域的三個面向合作。（記者李惠洲攝）

2025/03/16 05:30

陳其邁16至20日訪問美國西岸 考察舊金山灣區水岸建設

〔記者葛祐豪、許麗娟／高雄報導〕高雄市長陳其邁將於三月十六日至廿日訪問美國西岸，並受邀參加輝達（NVIDIA）GTC二○二五大會，聆聽執行長黃仁勳主題演講，是全國唯一受邀參加GTC的縣市首長；陳其邁昨天透露，高雄今年會啟動與輝達在智慧醫療領域的三個面向合作。

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陳其邁此行將與輝達高層討論現有AI合作專案，及未來AI應用技術的發展；高市府訪團同時將考察舊金山灣區水岸建設與都市規劃，並拜會當地科技大廠、史丹佛大學醫療領域學者等，探討城市級AI與智慧城市應用。

三面向合作 包括生成式AI技術等

陳其邁昨天受訪時表示，高雄今年也會啟動智慧醫療領域與輝達的合作，包括三個面向，第一是共同環境層面，如醫院公安、遠距長照的未來應用等，「這與高雄四大醫學中心及市立醫院都有一些共通性，大家可以一起來做」。

他說，其次是透過輝達的聯邦學習系統（Clara Federated Learning），透過生成式AI技術，提高影像診斷的準確性；第三面向則是加速新藥研發、基因工程及精準醫療等未來應用發展。

與四大醫學中心 成立聯邦式平台

陳其邁強調，醫療領域是未來AI應用的發展空間，譬如重大手術，如何利用數位孿生的技術，進行模擬、教學，甚至預測疾病結果，這將會進一步帶動台灣整體智慧醫療產業的未來發展；「高雄目前已經與四大醫學中心合作，由市府作為召集，成立聯邦式學習平台，共同擴大智慧醫療領域的運用」。

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