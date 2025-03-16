台東芒果遭寒害 收成剩2成

台東芒果因低溫無法授粉，立委莊瑞雄與農政單位前往會勘。（莊瑞雄立委服務團隊提供）

2025/03/16 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕去年底至今年初連日低溫，造成台東市區芒果花無法授粉，許多花都成「空包彈」，存活果樹又遭寒害，有農民表示，已剩下一、二成得以收成，民進黨立法委員莊瑞雄昨天前往台東市勘查改良種芒果受低溫影響授粉情形，農政單位表示，仍需大範圍調查是否符合農損補助。

會勘中，農民孫先生表示，其所種植的夏雪芒果在去年十月康瑞颱風來襲時，果樹受損約三成，經申報後獲得七萬元補助，並於十二月撥款入帳；原本未受損的七成果樹又在今年初遭遇寒害，導致授粉不良、無法結果，造成嚴重損失，希望政府提供協助。

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農改場解釋，台東市改良種芒果主要花期為一、二月，當時因低溫造成昆蟲活動力不高、降低授粉，且花粉低於十五度C以下，亦會造成受精不良，確實有果實「空包彈」的現象。

台東區農業改良場副場長盧柏松表示，只要農作受損區域達種植面積的五％，即可啟動災損勘查，若損害程度達二十％則可申請現金補助。

莊瑞雄強調，請農糧署及農改場密切監測農作災損狀況，適時啟動災害會勘，確保農民權益；提醒農友若因寒害導致產量受損，應及時向市公所申報，以利後續審核與補助作業。

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