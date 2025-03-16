愛犬走秀登場 400隻苗栗比美

飼主指揮愛犬秀出最好的姿態，爭取審查員的青睞。（記者張勳騰攝）

2025/03/16 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕社團法人台灣畜犬協會北區聯合會暨苗栗國際畜犬展覽比賽，昨天及今天在苗栗市巨蛋體育館登場，分十大犬種群競技，共四百隻畜犬參賽，參賽犬隻上場前，飼主將愛犬精心打扮後再亮麗登場，並依審查員指令「走秀」，當愛犬得獎時，飼主臉上笑容滿面，很有成就感。

昨天及今天的畜犬比賽，分牧羊牛犬群、工作犬群、 犬群、腊腸犬群、狐狸犬及原始犬群、嗅獵犬群、指示犬群、槍獵犬群、家庭犬及玩賞犬種群、視獵犬種群等十大犬種群，共有四百隻參賽，競爭激烈。

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競賽現場也有專屬的美容攤位，飼主在參賽前，帶著狗兒美容一番，雖然一次要價兩、三千元以上，也絲毫不手軟，有些飼主則是自己替愛犬修剪、美容，讓愛犬亮麗參賽。

參賽的有比熊、博美、杜賓、貴賓、拉布拉多、黃金獵犬、可卡犬、法國鬥牛犬、哈士奇等犬種，飼主引領著光鮮亮麗的愛犬登場，並帶著狗兒隨著審查員示意，繞場「走秀」，爭取評審青睞。

審查員也就犬隻尺寸、身高比率、臉型、骨骼結構、穩定度、步容、犬種特徵等逐一評分，選出各犬群冠軍，再爭奪總冠軍寶座。

得獎飼主說，各飼主都專注個人喜好的犬種，花錢、精力及時間去培育及照顧犬隻，將愛犬照顧得最好、最亮麗，當比賽得獎的那一刻，不僅有成就感，更是一種榮耀。

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