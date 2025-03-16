雨水洗滌 阿里山「櫻王」增艷麗

阿里山工作站前的櫻王︱染井吉野櫻，進入滿開階段。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/16 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山花季登場昨天是第一個週末假日，天公不作美，幸好雨勢不大，部分櫻花被雨打落，呈現落英繽紛美感。滿開中的「櫻王」染井吉野櫻經雨水洗滌更加艷麗，遊客表示，「雨中的『櫻王』別有一番美景，更顯得英挺」。

嘉義林業分署副分署長李定忠說，目前阿里山國家森林遊樂區賞花熱區有阿里山工作站、沼平公園、森之道和木蘭園等，盛開的櫻花以滿開的霧社櫻與一代染井吉野櫻為主，阿里山工作站「櫻王」來到滿開最美麗時刻，其他的染井吉野櫻也將在下週起盛開。

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「阿里山達人」黃源明建議，若賞花時間有限，在半天三個小時內者，可搭乘小火車或遊園車到沼平車站，感受霧社櫻與火車同框畫面，再前往姊妹潭木蘭園，之後到香林服務區，粉色系櫻花已進入尾聲，在此享用美食後，再往阿里山工作站前進，途經舟之橋可看到盛開台灣一葉蘭，回程走森之道可以看到櫻花樹成長的軌跡，欣賞雪白霧社櫻花海。

黃源明說，除了盛開中的櫻花，台灣一葉蘭在第一管制站的擋土牆盛開數量最多；玉山杜鵑在沼平公園、香林國小也悄悄盛開，生態教育館後方一葉蘭展示館有盛開海芋，雛菊在遊樂區隨處可見，其他花草系列也出現在遊樂區不同角落。

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