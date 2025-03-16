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    首頁　>　生活

    身障長照量能不足 基隆籌設第2身障中心

    2025/03/16 05:30

    〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市身障福利機構長照床位目前只有兩家，核定床位共一七四床，民代反映量能不足，第一身障中心候位就有七十二人，有的家屬只好送到雙北或其他機構，要求市府積極籌設第二身障中心，市府表示，已多方尋找閒置學校、公有建物等，作為住宿型照顧中心。

    市議員張顥瀚指出，有家屬反映，身心障礙福利機構安置量能明顯不足，第一身障中心候位有七十二人，市府照顧長者、幼兒的同時，也應多照顧身心障礙者，盡速提出第二身障中心建置案及預算，提升身心障礙者的在地安置。

    市府社會處說，身障福利機構住宿型的有二家，包括公設民營身障中心（伊甸）一一四床、私立基隆創世六十床，接受安置一百六十人，安置率為九十二％。短期透過公私協力方式，補助身障者安置到私立機構照顧費用，到今年二月合約機構有六十二家，有六一四人接受補助照顧費用並安置到機構，在基隆市機構有三七三人，在地安置率六十．七％。

    社會處長楊玉欣說，市府積極籌設第二身障中心，原規劃舊深澳國小，不過因身障中心涉及相關社福、工務及消防等法規，該處設身障中心難度高，會多找其他合適空間評估。

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