防失智者走失 北市「衛星定位」申請率僅千分之一

2025/03/16 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市五十歲以上失智症人口推估約四．八萬人，占比約二％。不過台北市議員詹為元指出，社會局提供七千至一萬元補助，讓民眾申請用於購入個人衛星定位裝置，但近三年內總申請數僅一三四件，申請率僅千分之一，社會局應設法提升補助誘因。社會局表示，將針對各聯合醫院、警察分局及派出所等單位加強宣導。

詹為元表示，兩個月前發生林姓藝人的父親走失離世事件，再次凸顯失智長者走失問題的嚴重性，市府應檢視現行防走失機制是否足夠有效。而目前社會局提供的預防走失措施，包括個人衛星定位器、預防走失手鍊、指紋捺印、緊急連絡卡等，除衛星定位器外，大多僅能在失智者被找到後，協助身分確認，無法有效預防走失或加速尋獲。

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社會局︰將加強宣導

詹為元說，檢視近三年個人衛星定位器補助申請，二○二二年僅卅八件、二○二三年四十二件、二○二四年五十四件，平均每年不到五十件申請，遠低於台北市推估失智人口四．八萬人的需求，申請率更僅有千分之一，顯見補助資格或推廣方式有加強調整空間。

此外，市府提供的預防走失手鍊申請數據，近三年平均每年約五百件，但市府僅統計「新增申請數」與「累計發放數」，並未掌握實際配戴率，缺乏追蹤機制掌握實際配戴狀況。

社會局表示，經了解部分長者無意願申請預防走失手鍊，可能因為無外出能力或需求、使用者不習慣配戴手鍊等，近年已透過各管道加強推廣預防走失手鍊。

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