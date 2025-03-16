《北市》白晝之夜、鬱金香展 民眾感受差

2025/03/16 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府觀光傳播局昨舉辦一年一度的「花伴野餐」，不過天公不做美，整日都有雨，民眾認為天候不佳卻不延期，非常可惜。而去年白晝之夜也因颱風攪局導致場地不佳，引發批評；今年的士林官邸鬱金香展人流爆炸，也讓民眾覺得體驗不佳；對此，藍綠議員都認為，市府對於這類大型活動舉辦的應變能力，還有精進之處。

藍綠議員︰市府應變能力不夠

民進黨北市議員簡舒培表示，雨備本來就是活動最重要的一環，沒有考慮就等同於跟老天對賭，尤其昨日就是春天最常碰上的雷陣雨狀況，遇到天候不佳只能硬著頭皮向前衝，只是為辦而辦，這樣不是很蠢嗎？市府明知不會成功還硬辦，根本是神經麻痺。

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她提到，目前很多活動都是委外公司舉辦，而要求雨備或是人流管理，本來最基本的，如果連這部分都沒有考量就發包給廠商，不免讓人懷疑是否人謀不臧？市府花費預算委外辦理，理所當然應該要求，如果機關沒有要求相關配套，連基本的SOP都不懂，這不是很荒唐嗎？也再次凸顯台北市長蔣萬安對市政的外行。

議員建議 應增訂活動延期SOP

國民黨北市議員張斯綱說，天氣預測固然有其不確定性，如果真的碰上天候不佳，不妨就直接延期，尤其這種戶外活動，只要天氣無法搭配起來就少了幾分味道，沒有辦法達到一百分的效果；而如果迫不得已要延期也要請民眾諒解。

不過，他也指出，有時候活動沒辦法改期也與合約內容有關，延期之後相關場地、設施的重新布設，都是考量的點，不能全部都怪公務員。他認為可以乾脆訂一個活動延期的SOP，以現今的氣象能力，應該三天前就能知道活動當日是不是會有強烈的降雨，就能提前做應變。

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