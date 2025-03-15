竹北東區市場 荷蘭團隊操刀設計

MVRDV主持建築師Winy Maas（左）率領團隊來台，實地視察東區市場建築基地，並與竹北市長鄭朝方（右）及公所團隊進行深入交流。 （竹北市公所提供）

2025/03/15 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市「東區市場（水岸市集）」圍籬封閉多年，市民關切的進度曝光！竹北市公所昨宣布，由國際知名的荷蘭建築團隊MVRDV攜手台灣郭恆成建築師事務所打造，將以創新設計與多功能規劃，結合休閒、親子與藝文，為市民帶來全新的市場體驗，現已完成第一階段設計，提送審查多目標使用計畫。

「這不僅是新里程碑，更是與世界接軌的第一步。」竹北市長鄭朝方表示，來自荷蘭的知名建築團隊MVRDV，擅長將市場與觀光結合，代表作品之一「鹿特丹拱形市場」已成為當地城市亮點，吸引大量觀光經濟與資源。

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MVRDV︰結合水岸 打造特色市場

MVRDV主持建築師Winy Maas近日率團來台現勘東區市場建築基地，與竹北市公所針對市場的規劃理念、動線設計及材料運用等議題深入討論。Winy Maas指出，東區市場雖然腹地有限，但地理條件優越，其中水岸資源是最大亮點，團隊將透過設計讓市場與水岸環境相輔相成，打造一座兼具地方特色與國際視野的市場。

規劃美食廣場、托嬰與親子館

市公所結合周邊景觀、居民需求、交通特色、永續建築理念，目前初步規劃為一棟五層樓的多功能複合式建築，地下三層為停車場；地上一樓規劃傳統市場，二樓美食廣場，三樓托嬰與親子館，四樓展覽中心，五樓則是休憩露台，期滿足社區及地方的多元需求。

竹北市東區市場基地位於興隆路與自強南路口的經國大橋旁，可使用土地近一千五百坪，二○一六年由前市長何淦銘任內提出規劃，並向高鐵局有償撥用，二○二二年曾以五．一億餘元工程發包，鄭朝方上任後全案暫停重新檢討。

公所︰多目標使用計畫將送審

鄭朝方表示，東區市場依法辦理多目標使用計畫前置作業中，除新竹縣政府社會處同意設置親子托嬰服務外，其餘服務功能尚待文化局、產發處等各目的事業主管機關同意函許可，方能進入多目標使用計畫審查，及縣府辦理都市計畫審查，冀望縣府各單位能加速審查作業，讓本案可進入下一階段細部設計，邁向實現這座嶄新市場的目標。

來自荷蘭的國際知名建築團隊MVRDV，擅長將市場與觀光結合，作品之一「鹿特丹拱形市場」已成為當地城市亮點。（竹北市公所提供）

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