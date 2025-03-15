5處公園 泰山貴子坑溪環境營造第2標開工

營造計畫規劃十一處公園綠地，有地景花園及空中步道。圖為示意圖。 （水利局提供）

2025/03/15 05:30

3個標案總經費25億 第2標預計明年底完工

〔記者董冠怡／新北報導〕泰山區貴子坑溪配合塭仔圳重劃案，正在進行河川環境營造計畫，三個標案的總經費多達廿五億元，規劃三．二六公里長的河岸廊道及十一處公園綠地，第一標已動工；市長侯友宜昨天主持第二標動工典禮，包括五處特色公園、一處綠園道，他表示，持續改善貴子坑溪及周邊環境，引進明志科大旁的山溝水源和十八份坑溪水，恢復生態景觀並兼具區域防洪功能。

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共打造11座公園 1處綠園道

侯友宜說，貴子坑溪是貫穿新莊、泰山區的重要水環境，市府這些年不斷整治，分三個工程標案來逐步改善水岸生態，用自然生態工法，希望回到昔日的生態榮景，未來打造十一座公園綠地、一處綠園道，有自行車及休閒步道，增加民眾的生態綠地及休憩處所。

第1標新建3.9公里地下箱涵

市府水利局長宋德仁指出，三個標案工程範圍是從桃園捷運機場線A六泰山貴和站到泰林路旁的公園，共興建十一處公園綠地，第一標新建長三．九公里的地下箱涵，提升暴雨期間的通洪能力，降低水患風險，平時可截流污水改善水質，目前進度約六成二，預計明年七月完工。

第2標改造步道、設滯洪池

第二標是新生路上游的河道改造，長約一．四公里，工程費三．三億元，包含水岸步道、景觀大草原、兒童遊戲區及庭園空中步道、綠園水岸步道，可騎乘自行車並融入地方文化、人文地景，公園內設置滯洪池、草溝及雨水回收系統，導入深潭、淺灘及緩流等水域環境，預計明年底完工。

第三標是新生路下游的河道改造，長約一．八六公里，有六座特色公園，工程經費估計十．八三億元，三月十二日開標後流標；水利局說，評估後再重新上網招標。

地政局表示，塭仔圳地區藉由貴子坑溪河川整治工程，打造臨溪公園的自然環境，增加休閒遊憩空間、優化生活品質，塭仔圳一區的土地分配已公告草案，預計六、七月正式公告分配結果、今年底前完成土地登記。

泰山區長鄭淑敏說，隨著塭仔圳開發，各項建設已逐漸完成，對泰山發展是重要的轉捩點，更適合居住。

泰山區貴子坑溪正在進行河川環境營造計畫，昨第二標動工。 （記者董冠怡攝）

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