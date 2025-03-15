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    新北弱勢高風險長者 免費打帶狀疱疹疫苗

    新北市長侯友宜視察烏來衛生所推動「智能衛生所」等專案，並宣布從即日起，全額補助弱勢且免疫功能低下疾病者施打帶狀疱疹疫苗。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜視察烏來衛生所推動「智能衛生所」等專案，並宣布從即日起，全額補助弱勢且免疫功能低下疾病者施打帶狀疱疹疫苗。（記者翁聿煌攝）

    2025/03/15 05:30

    市籍65歲、原民55歲以上 低收、中低收且罹患免疫功能低下者

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜昨天到烏來區衛生所視察「智能衛生所」、「遠距醫療」、「偏（原）鄉長照All-in-One計畫」的成效，他宣布從即日起，全額補助市籍六十五歲（原住民五十五歲）以上，低收入、中低收入戶且罹患免疫功能低下疾病者，免費施打帶狀疱疹疫苗，第一波先採購一千劑，未來視財源再陸續擴大到全市的弱勢、高風險族群長者。

    第一波採購1千劑 未來視財源擴大

    侯友宜表示，帶狀疱疹（俗稱飛蛇）好發於長者及免疫力低下的族群，為了照顧經濟弱勢、高風險族群的長者，即日起全額補助符合資格者施打疫苗，需攜帶健保卡等相關證明資料，至廿九區衛生所由醫師評估後接種，未來再視財源預算，研議擴大補助對象。

    每人施打兩劑 一人次花費1.8萬

    衛生局長陳潤秋指出，帶狀疱疹疫苗的價格不斐，市府已採購一千劑，每劑約八、九千元，總經費約九百萬元，每人需施打兩劑，每一人次需花費一萬八千元，免費施打的對象是經過專家學者會議討論後決定；「免疫功能低下」的疾病包括免疫缺乏症、全身性自體免疫症候群、愛滋感染者近一年的CD四小於二百、近一年診斷為白血病或惡性淋巴瘤的患者、先天或後天脾臟缺損等。

    烏來區推動「智能衛生所」等專案

    侯友宜表示，偏鄉地區的就醫交通不如都會區方便，市府在烏來區投入一千多萬元推動「智能衛生所」、「遠距醫療」、「偏（原）鄉長照All-in-One計畫」等專案，強化偏（原）鄉衛生所的功能，透過智慧科技整合醫療與長照，讓居民獲得更完善的整合性健康照護。

    陳潤秋說， 烏來是全市唯一的山地原住民地區，有許多泰雅族人，服務指標納入泰雅族語的標示，並建置智慧生理量測、電子病歷及健康照護系統，將就醫民眾的血壓、血糖、身高體重等資料上傳雲端，也和耕莘醫院合作，引進肝膽腸胃科等多項專科別的遠距醫療照護服務，讓偏鄉民眾獲得更完整的健康照護。

    她指出，烏來衛生所也成立「長照分站」及「居家護理所」，推動長照服務及居家在宅醫療，也改造信賢衛生室成立「日照中心」，讓「族人照顧族人」達成「在地安養」的目標。

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