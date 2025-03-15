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    1.2億整建改正 基隆寵物銀行年中啟用

    2025/03/15 05:30

    〔記者董冠怡／基隆報導〕基隆市七堵區寵物銀行從前市府開始斥資整建，但因工程出現多項缺失且未能期限內改善，故與廠商終止契約，去年謝市府進行改正工程，市議會昨天由副議長楊秀玉率團考察並表示，仍有部分小瑕疵尚待改善，市府說預計年中可以啟用，將收容一五○隻狗與五十隻貓。不過也有議員質疑，包含改善缺失在內，基隆為了寵物銀行累計花費一．二億元，市府應說明後續責任釐清與懲處進度。

    寵物銀行整建二○二○年開工、廠商二○二三年申報竣工，但謝市府認為缺失多，包含犬舍地坪材質不佳、洩水不足會積水、裂縫、樓梯歪斜、監視器不符契約規定等一百多項，去年花費二千萬餘元進行改正工程，完工驗收中。

    產業發展處長林鼎超指出，整建從開始至今總工程經費一億二千萬餘元，其中改正工程款約為二千萬餘元，使用空間坡度、樓梯不平整、漏水等已改善，會持續加強改進，希望可以趕在六月、七月之前開放認養。

    議員陳冠羽說，價值一億元的五星級寵物銀行為何會蓋成這樣，後續還花了二千多萬元逐步改善缺失，市府應說明原委，另建議寵物銀行應設置中央空調，冬天加強保暖、夏天強化通風，狗舍區改成漆面，避免人狗行走滑倒，以及解決部分犬舍無熱水可供犬隻洗澡、無二二○V用電，影響寵物美容設備使用、鄰近動物醫院增設X光機等問題。

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