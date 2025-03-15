議員批雙城論壇媚共 交流一場空

2025/03/15 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕總統賴清德十三日首度將中國定調為「境外敵對勢力」，引發北市府人士憂心恐影響今年在中國上海市舉辦的雙城論壇，甚至可能波及龍舟賽、世壯運等兩岸相關交流。民進黨台北市議員顏若芳批評，台北市長蔣萬安沒有中國就無法執政了嗎？多年來北市府都無法說明雙城論壇對城市治理的實質效益，只拿著交流的神主牌換來一場空。

蔣萬安昨上午受訪強調，雙城論壇行之有年已經舉辦十五屆，期間都有很多城市間交流的具體成果，台北市一定會秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則來進行城市交流。

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顏若芳表示，市府把兩岸緊張情勢一味怪罪到賴清德身上，卻對中國的步步進逼充耳不聞，根本就是心虛，自甘墮落成為中共協力者，過去雙城論壇舉辦前夕，台灣社會都有一波廣泛討論，但是多年來台北市政府卻無法明確說明論壇對城市治理的實質效益，只會一味拿著「兩岸交流」的神主牌，最終換來一場空，論壇雙方代表職級不對等，上海方代表更屢屢口出狂言大吃台灣豆腐，活動早已成為北市府用來媚共的活動，不辦也罷。

顏若芳也提到，市府宣稱世壯運有超過一百個國家報名參賽，但北市府卻對中國最在意、最呵護，明明辦理全球盛會，北市府卻目光如豆，僅因中國恐無法參賽就哭鬧，可見蔣萬安巨嬰思維不減，整個市府似乎沒有中國就無法執政了。

她說，全世界都看得出來自中國的敵意，就只有國民黨和台北市政府還沉浸在中國好棒棒的粉紅泡泡，成天狂打台灣人、歌頌中國人，不思進取、可悲至極。

北市府︰依法申辦

北市府副發言人葉向媛表示，雙城論壇向來都是報中央政府審核通過後舉辦，依法向中央政府申請舉辦，符合賴總統所認同「健康有序」的兩岸關係發展，呼籲議員別再打臉中央。

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