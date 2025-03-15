竹子湖海芋盛開 假日免費導覽

竹子湖海芋季以「芋想世界」為主題風格。 （北市產業局提供）

2025/03/15 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕二○二五年竹子湖海芋季昨揭開序幕，白色海芋花田進入盛開期，海芋象徵真誠、純潔、純白的愛情花語，今年以「芋想世界」為花季主題風格，活動包含例假日免費生態人文導覽解說、免費「印卡讚」及千元有找的竹子湖生態農園體驗等，活動至四月廿七日止。

芋想世界 地景花藝設計

北市府與北投區農會攜手輔導竹子湖農園，今年花季以「芋想世界」為主題風格，花農打造別出心裁的海芋地景花藝設計。即日起至四月廿七日假日上午十點半和下午兩點，各有一場免費生態人文導覽解說，無須報名，直接前往竹子湖入口停車場報到即可。

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舉辦市集 推出傳情活動

四月十二及十三日、五月三日、五月卅一日、六月一日有「巴島柑嬤店」市集，可購買在地農特產品，另活動期間指定日期下午有「海芋．繡球印卡讚」活動，可現場印出自己拍攝的拍立得照片。台北郵政也聯手北投農會推出「海芋傳情」限定活動，多款夢幻海芋明信片搭配海芋郵票，不僅可以現場寄出，還能蓋上海芋季限定的紀念郵戳，留下獨一無二的回憶。

竹子湖海芋季即日起至四月廿七日舉行，繡球花季於五月廿三日至六月廿二日接棒，花季期間遊客能深度體驗竹子湖「賞花、溪遊、走讀、野宴」之旅，包括採海芋、導覽解說、品嚐山產野菜、下午茶、花藝DIY及購買園藝花卉等。

例假日交管 多搭乘大眾運輸

竹子湖海芋季花況及交通資訊，可至海芋季官網查詢。活動期間例假日仰德大道及竹子湖地區實施車輛管制，民眾可搭乘捷運至石牌站轉乘一二八、小八公車，或於北投站轉乘一二九、小九公車直達竹子湖；或自台北車站搭乘二六○路公車，於陽明山公車總站下車，再轉乘一○八、一二四，並於竹子湖派出所下車轉乘或步行前往竹子湖。

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