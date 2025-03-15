北市圖APP推薦情愛漫畫 議員促審查分級

北市圖APP新書推薦出現多本情愛漫畫，家長憂心恐影響孩子價值觀。 （北市議員王欣儀提供）

2025/03/15 05:30

家長質疑影響價值觀 館方︰新書推薦隨機輪換 以非限制級為限

〔記者甘孟霖／台北報導〕「iRead台北市立圖書館」APP是全齡都能使用的公家平台，不過台北市議員王欣儀指出，近期有家長反映APP推薦未適當過濾內容，「新書推薦」區域二十本有五本都是「情愛漫畫」，質疑館方未把關，恐影響孩子價值觀。台北市立圖書館回應，新書推薦區採隨機輪換提供近期新進徵集入館圖書資料，推薦讀物均非限制級出版品，未來進館新書資訊提供方面，會將不同年齡層讀者的適讀性列入考量。

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王欣儀表示，家長反映打開北市圖APP首頁「新書推薦」專區，有好幾本都是情愛漫畫，擔心孩子在沒有家長指導下，可能接觸不適當書籍，進而影響價值觀。

北市圖指出，議員反映書籍當中，《密友和我喜歡的人》講述主角與一名男孩相識，在陪伴與互動中體會到感情的萌芽與苦澀；《老師的女友》講述主角的校園戀愛故事；《方舟奇航R》講述地球環境不斷惡化，去外太空尋找適合人類居住星球的「方舟計畫」因而誕生，充滿冒險與熱血的故事；《帥哥醫生的戀愛很溫柔》講述醫學院附屬醫院的愛情故事；《分手還是愛妳》講述主角的校園戀愛故事。

王欣儀指出，現今兒童使用3C產品時間非常長，接觸網路資訊的機會隨之增加，若缺乏適當分級制度與引導，恐讓孩子受到錯誤資訊影響，對性別議題產生偏差認知，甚至影響人格發展，未來應該加強審查以及分級機制，以免孩子接觸不適當的書籍。

家長建議找名人推薦書單

陳姓家長也認為，現在許多APP都可以設定年齡分級，或許圖書館APP在設計上可以考慮納入，推薦書目可以找名人推薦書單等。不過，另名林姓家長則認為，孩子對於情感探索、學習不是壞事，只要不是閱讀限制級圖書，他並不會多加限制。

市圖︰將考量分齡適讀性

北市圖回應，現行APP並未區分不同年齡使用者版本，APP內建新書推薦區，為隨機輪換提供近期新進徵集入館的圖書資料，供讀者自行選擇，而新書來源除館內採購外也包含民間贈書，更換推播時間不定，且所提供書目以非限制級出版品為限，家長有疑慮的情愛主題書籍，確定非未滿十八歲不得閱聽的限制級出版品。

市圖指出，公共圖書館徵集各類型圖書資料，提供多元觀點、多元主題，滿足不同讀者的閱讀需求與偏好，但為減少部分家長疑慮，往後在進館新書資訊提供方面，會將不同年齡層讀者的適讀性列入考量。

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