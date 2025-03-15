高雄中正一路、國道便道車禍多 交局優化

交通局會勘全市第2名肇事路口，位於高速公路西側便道，現場提出4項優化改善計畫。（記者黃良傑攝）

2025/03/15 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市中正一路與高速公路西側便道路口，經市府評估為易肇事路口之一，多為汽機車擦撞事故，經交通量調查與碰撞構圖分析，交通局昨於現場舉行「中正交流道南下匝道與平面號誌路口改善規劃」說明，提出交通瓶頸優化對策，包括號誌分流與時相調整、優化道路標線與導引性等、同時也會廣納用路人意見。

交通局表示，苓雅區中正一路與高速公路西側便道，是全市第二名的易肇事路口，經分析主要現況問題為上下匝道易生事故及右轉便道匯入長度不足，且南向下匝道約有六成車輛右轉進入中正一路，平面側車道南向有七成五的車輛須左偏上匝道，車流交織易造成行車風險大幅提升。

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首先將優化道路標線與導引性，透過彩色標線及直覺性的指示牌面，引導車流依規劃動線行駛，增設實體及標線型槽化島，明確規範車輛行駛車道，減少駕駛人搶道或爭道衝突事故。

其次是針對南出下匝道右轉車流，延長右轉便道匯入中正一路長度，減少回堵，另重新調整路口西北隅的實體槽化島設計，增設人行通道、行人觸動號誌、庇護島，減少行人與車輛衝突；同時調整號誌設計，讓國一南出下匝道與平面側車道的車流完全分流，增加清道時間。

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