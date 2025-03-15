為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄中正一路、國道便道車禍多 交局優化

    交通局會勘全市第2名肇事路口，位於高速公路西側便道，現場提出4項優化改善計畫。（記者黃良傑攝）

    交通局會勘全市第2名肇事路口，位於高速公路西側便道，現場提出4項優化改善計畫。（記者黃良傑攝）

    2025/03/15 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市中正一路與高速公路西側便道路口，經市府評估為易肇事路口之一，多為汽機車擦撞事故，經交通量調查與碰撞構圖分析，交通局昨於現場舉行「中正交流道南下匝道與平面號誌路口改善規劃」說明，提出交通瓶頸優化對策，包括號誌分流與時相調整、優化道路標線與導引性等、同時也會廣納用路人意見。

    交通局表示，苓雅區中正一路與高速公路西側便道，是全市第二名的易肇事路口，經分析主要現況問題為上下匝道易生事故及右轉便道匯入長度不足，且南向下匝道約有六成車輛右轉進入中正一路，平面側車道南向有七成五的車輛須左偏上匝道，車流交織易造成行車風險大幅提升。

    首先將優化道路標線與導引性，透過彩色標線及直覺性的指示牌面，引導車流依規劃動線行駛，增設實體及標線型槽化島，明確規範車輛行駛車道，減少駕駛人搶道或爭道衝突事故。

    其次是針對南出下匝道右轉車流，延長右轉便道匯入中正一路長度，減少回堵，另重新調整路口西北隅的實體槽化島設計，增設人行通道、行人觸動號誌、庇護島，減少行人與車輛衝突；同時調整號誌設計，讓國一南出下匝道與平面側車道的車流完全分流，增加清道時間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播