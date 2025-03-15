小港醫院將升級 重度急救責任醫院

高雄市立小港醫院現由高醫大經營，昨日與市府再簽署合作備忘錄，預計在6年內升級為重度級急救責任醫院。（記者許麗娟攝）

2025/03/15 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕為提升南高雄緊急醫療，高雄市政府與高雄醫學大學昨日簽署MOU合作備忘錄，預計各挹注至少三、四億元，在六年內讓市立小港醫院升級為「重度級急救責任醫院」。

市府與高醫大簽MOU 6年內達標

高雄市長陳其邁指出，小港醫院急診就醫人數從去年月平均五千五百多人次，上升至今年一至二月的七千多人次，其中重傷檢傷一、二級月平均成長一五％，居高雄市急診人數僅次於高雄長庚、高醫附設醫院、高雄榮總三家醫學中心外的第四位，也是屏東地區轉診的重點醫院之一。

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小港醫院在二○一七年與高醫簽約打造為中度級急救責任醫院，由於鄰近工業區、高雄港和小港機場，人口密集且移動頻繁，約有近九十萬人的緊急醫療服務人口，昨日市府再與高醫簽署MOU，將小港醫院提升為重度級急救責任醫院，將可完善南高雄及屏南等地醫療需求。

衛生局長黃志中說，小港醫院升級重度級急救責任醫院 ，將由高市府與高醫共挹注至少六億元經費，六年內將六個章節需要完成，包括緊急心血管、腦中風、高危險妊娠、外傷、急診、加護病房和新生兒等急重症醫療，小港醫院急重症大樓蓋好後，已逐步擴建燒燙病房、加護病房等軟硬體設施，並同步建置人力。

高醫大校長余明隆表示，升級最重要是人力的培養，將逐步分六年建置好重度急救的設備及人力的培育，包括醫師、護理人力要廿四小時值班，高醫大每年有約投入二千名人力實習，有信心六年內可以完成。

小港醫院院長洪志興補充，目前醫療重裝備已經投入，現正進行加護病房的擴建，將從三十床增至六十床，開刀房量能共十二間，包括一間最新穎的混合式開刀房。

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