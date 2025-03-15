紅衣男闖高醫站軌道 高捷停駛55分鐘

高捷紅線R24岡山高醫站南側（圖中路段）昨傳出紅衣男入侵軌道，迫使高捷一度斷電尋人。（記者王榮祥攝）

2025/03/15 05:30

司機緊急停車 行控中心斷電巡軌包抄 確認無人員後恢復運行

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運紅線R24岡山高醫站南側，昨下午傳出「紅衣男」入侵軌道，高捷第一時間局部斷電，後再調整為局部營運，停駛五十五分鐘，並動員搜尋男子，最終確認軌道無人員逗留後，才恢復送電、正常運行。

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車上約40名旅客 安全無虞

高捷說明，昨下午一時十六分許，上行（北上）列車在距離R24岡山高醫站前約四百餘公尺處，發現前方有位身穿紅衣的男性走在軌道上（列車北方）；司機緊急停車，紅衣男卻又沿著列車旁邊往南走，司機員趕緊回報行控中心，再折返到南側駕駛室，但已不見男子蹤影。

行控中心立刻進行三軌斷電，依照SOP啟動人員包抄巡軌作業，該列車因斷電需停在站間，車上當時約有四十名旅客，安全無虞。

研判從兩側圍籬入侵、離開

下午一時卅五分許，紅線變更營運模式為R3小港站至R22青埔站局部運轉，R22青埔站至RK1岡山高醫站則啟動公車接駁；初步懷疑紅衣男不是從車站內進入，可能是從軌道兩側圍籬入侵。

高雄捷警隊獲報後，也派員趕抵現場加入尋人行列，但現場卻沒再看到紅衣男；該段軌道經全線巡檢確定無人逗留，研判紅衣男再次翻越圍籬離開，於昨下午兩點十一分恢復送電，列車警戒慢速行駛，於兩點十五分抵達R24站。

任意進捷運軌道 最高罰7500元

高捷強調，後續會全線檢視相關軌道圍籬是否有遭破壞情況，同時評估加強防闖機制；高捷嚴正呼籲任意進入捷運軌道者，違反大眾捷運法第五十條之三，可處新台幣一千五百元以上、七千五百元以下罰鍰。

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