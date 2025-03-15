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    台中行穿道感應式照明改善 市府允加速

    台中市推出行人穿越道感應式照明，讓駕駛更易辨識斑馬線上行人動態。（台中市府提供）

    台中市推出行人穿越道感應式照明，讓駕駛更易辨識斑馬線上行人動態。（台中市府提供）

    2025/03/15 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市推出行人穿越道感應式照明，配合綠燈亮起，輔助汽機車駕駛注意斑馬線上動態，轉換紅燈前亮燈會閃爍數秒提醒行人快快通行，但部分照明鄰近住家引發困擾，議員吳佩芸指出，去年反映因閃燈影響住戶，市府允諾改善取消閃爍照明，迄今仍未改善完成；交通局長葉昭甫表示，八十八處感應式照明已改善七十餘處，議會交通地政委員會裁示，須在三月底前全面改善完成。

    閃爍亮燈影響附近住家

    葉昭甫指出，已往配合部分路段照明需求及捷運下方路口因橋墩下夜間亮度不足，推出行人穿越道感應式照明，交通號誌變綠燈時，感應到有行人穿越馬路，照明燈會亮起，輔助汽機車駕駛注意斑馬線上路況及行人動態，還配合小綠人倒數時燈光閃爍，提醒行人快步通過路口。

    但吳佩芸表示，部分照明近住家，閃爍燈源間接影響鄰近住戶，去年十一月已要求市府研擬改為定向照明，交通局也允諾改善，但迄今仍有路段的感應式照明閃爍，照明燈具應該避免有閃爍，以免對駕駛人造成眩光的情形，要求市府加緊改善。

    葉昭甫指出，市府設置八十八處行人穿越道感應式照明，目前已改善七十餘處，將閃爍情形為定向照明，其餘尚未修正部分將陸續改善。

    交通地政委員會昨決議，要求交通局須在三月底前全數完成改善行人穿越道照明閃爍狀況；交通局說，八十八處改善照明設備約八百餘萬元，未來只是現有設備調整，不須額外經費改善。

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