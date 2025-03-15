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    台中新光三越開放專櫃取貨 生鮮食材銷毀

    新光三越中港店昨上午開放專櫃入店領取貨物，採實名制分區分流進入。（記者廖耀東攝）

    新光三越中港店昨上午開放專櫃入店領取貨物，採實名制分區分流進入。（記者廖耀東攝）

    2025/03/15 05:30

    〔記者黃旭磊／台中報導〕新光三越中港店於二月十三日發生氣爆意外，台中市府昨天率隊進到地下室，由都發局長李正偉督導地下二樓生鮮樓層撤櫃情形，新光三越營業本部副本部長謝英明強調，昨天開始讓專櫃夥伴跟物流進館，以「實名制、分時、分流、分樓、分區」原則進出取貨，首日有三百卅八名人員進場、完成七十七櫃領貨作業。

    至於外傳新光三越租下台中世貿中心二館可能長達一年，業者否認傳聞，強調會在一個月內修復外牆，並向市府提報「整體整建修復至可供使用計畫」，備查後再依計畫修復申請恢復使用。

    謝英明強調，三月五日曾開放專櫃同仁領取私人物品，陸續修復四部貨梯，昨天開始讓專櫃夥伴跟物流取貨，進出須實名制管制，從地下二樓食品生鮮樓層，開始盤點整理打包，首日估計有三百卅八名物流與專櫃人員進場。

    據指出，氣爆發生後部分易爛食材已先清運，而一、二樓上億元精品仍在館內待撤。

    都發局長李正偉、副局長曾文誠昨天進到地下二樓督導，也讓塵封一個月的生鮮樓層首度曝光，估計地下二樓到十樓取貨撤櫃作業約需卅七天。

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