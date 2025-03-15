台中海洋館裝修85％ 拚暑假前營運

台中海洋館歷經三任市長、費時十五年規劃，觀旅局表示今年暑假前開放。（台中市府提供）

2025/03/15 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中海洋館歷經三屆市長、費時十餘年規劃，點交給營運廠商將滿一年，台中市議會交通地政委員會十四日關切何時能開館，也提醒雖委外營運，市府仍應監督不能淪蚊子館；觀旅局長陳美秀強調，目前裝修進度達八十五％，目標暑假前營運。

台中海洋館從前市長胡志強時期開始推動規劃，歷經三任市長，定位從企鵝館到白海豚館、海洋生態館，去年建築硬體完工，點交給營運廠商裝修，但市議員楊典忠、何文海、林祈烽等人關切，已點交將屆一年，究竟何時能營運。

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市議員劉士州直言，他都當了四屆議員都還看不到營運，觀旅局應加緊督促，不要總是「只聞樓梯響」，才能加速帶動海線觀光旅遊。

市議員蔡耀頡也說，已往有不少市府委外營運的建設最後均淪蚊子館而黯然收攤，海洋館委外長達廿五年，市府應有監督角色，不能重蹈覆轍。

陳美秀指出，這項促參案得標廠商已投資三．八億元，去年點交後廠商積極推動室內裝修，目前進度達八十五％，力拚暑假開幕營運。

楊典忠則批評，盧市長的施政報告清楚寫著「以二○二五年第二季正式營運為目標」，施政報告的賞味期限不到一年又跳票，市府應加強協助廠商履行促參合約，拚暑假營運不要再拖延。

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