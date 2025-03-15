台中將發行200億公債還債 挨批無計畫

2025/03/15 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市去年度總決算一年以上長期債務八四五億元，今年將首度發行二百億元公債，於四月至十二月間分批或一次發行，償還已舉債的既有債務，綠營議員何文海及陳俞融昨在財政委員會質疑是否舊債還不完、新債又借，擔憂公債利息沒有吸引力會賣不出去，委員會決議因對市府債務結構有疑慮，將送大會討論。

財政局︰年省4千萬利息支出

財政局長游麗玲表示，今年將發行二百億公債，主要是財政部及審計部多次提醒發行公債來代替與銀行的融資，以降低利息支出，如果二百億全發行，一年可節省四千萬元利息支出。

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高雄、台北 發行公債拚交通

議員陳俞融指出，高雄市發行綠色債券廿五億元用於捷運建設，台北市發行社會責任債券一百億元來改善交通建設，但中市公債發行無具體計畫，僅用於償還債務，批評市府常指責中央補助不足，卻沒有提出開源方式來減少舉債，市府應向議會說明，是否有其他財源規劃降低財政負擔；何文海也質疑市府賣那麼多地，為何沒打銷債務，也擔憂無人買債券，應列出債務銀行及利息說明。

議員籲提開源計畫 減少舉債

議員張瀞芬則說，發行公債目的就是要省利息，建議未來有特定公共建設，也可發行公債。

游麗玲強調，市府發行公債是舉新債還舊債，沒有增加新債務，舊債利息較高，因此用利率較低的新債去還，目前利率是一．七四二％，待利率為一．五％以下才會發行，此外，依其他縣市會買公債單位，主要為銀行業、證券業、保險業等，其放款要有多餘的存款做配置。

財政局統計二年來市府舉債預算數從一○三○億減至八四五億，降低債務方式為市府決算賸餘、基金集中調節、盤點畸零地等土地處置或設定地上的方式。

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