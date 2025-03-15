台中交通事故6都居首 議員促檢討測速照相成效

台灣大道四段二○八八號前、有十六年歷史的「桿王」測速照相，去年取締違規九四五三件。（記者蔡淑媛攝）

2025/03/15 05:30

指市府廣設罰鍰暴增卻未減少事故 市警局︰每月檢討做調整遷移

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市去（二○二四）年交通事故高達七萬一二二三件，居六都之首，市議員陳俞融、陳雅惠等人提案指市府熱衷於設置測速照相，交通罰鍰收入從去年十九．七億元暴增至今年的廿三．五億元，卻未能有效改善交通安全，要求檢討測速照相設置速限合理性及退場機制，警察局長李文章強調，測速照相防制交通事故有相當成效，交通事故及取締件數也逐漸減少，每月檢討做調整遷移。

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台中市固定式測速照相取締件數逐年攀升，從二○二二年八萬三六三四件、二○二三年十二萬六三六四件，到去年達十三萬七八六二件，三年漲幅六成四，陳俞融說，若以每張罰單最低一二○○元計算，去年固定式測速照相違規罰鍰至少有一．六五億元，金額十分驚人；而且統計二○一八至二○二四年十月，全市僅拆除三支固定式測速照相桿，且是因為工程需求，並非達成降低事故的目標退場，也與警方要教育用路人守法的目的不符。

台灣大道「桿王」 挨批陷駕駛不義

議員舉例，以台灣大道四段二○八八號前、有十六年歷史的「桿王」測速照相為例，速限僅五十公里，路段寬四線道、路直又下坡，讓駕駛難以適應是「陷於不義」；環中路東區到大里的限速也僅四十、五十公公里，也不合理，要求盤點路段的適用性及速限，且要標清楚，裝置前也應知會地方。

李文章回應，全市設有固定式測速照相一四六座（數量居全國第二）、科技執法六十八套，裝置於全市百大或是分局十大易肇事路口、路段，有效減少交通事故，設久了罰單、事故會減少，每月進行統計，下降至一定數量就會調整、遷移；委員會召委陳文政則裁定研議辦理。

市警局統計，固定式測速照相在去年取締違規十三萬七八六二件，較前一年增加九％，傷亡車禍一八二件則減少十三％；「桿王」取締違規件數也減少卅七．七％，交通事故下降六．四％。

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