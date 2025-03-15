退休教師揪團遊墾丁 大讚值得慢遊

退休教師挺墾丁國旅送暖，右一為福華飯店總經理張積光。（記者蔡宗憲攝）

2025/03/15 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近年來墾丁受到不少網路負面聲量影響，讓許多遊客產生誤解，一群北部退休教師自發性組成國旅團，南下墾丁親身體驗，認為當地渡假旅遊既舒適又放鬆，淡季更是物超所值，值得長住慢遊。

退休教師國旅團發起人林先生表示，政府應該積極規劃並研擬觀光產業方針，吸引更多國人選擇國旅；同行教師建議，國內觀光業應採取「團體戰」，整合區域資源，開發一條龍的旅遊行程，讓各地旅遊景點相互串聯，提升競爭力。

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部份參與活動退休教師認為，墾丁擁有無可取代的魅力與價值，值得更多人重新認識與體驗，希望透過自身經驗，傳達正確訊息，希望遊客不要被網路風向帶著走，給國內旅遊一個機會，墾丁之美依舊動人。

福華飯店總經理張積光指出，墾丁無論氣候、生態、人文皆具適旅、宜居的條件，親自走一趟就能領略墾丁的美好。

張積光表示，許多銀髮族對於退休生活的品質極為重視，渡假飯店具備優質的住宿與餐飲服務，未來將結合當地醫療資源，規劃為期半個月至一個月的Long Stay住宿方案，滿足長期居住的各項需求，讓退休人士及長者能安心在國境之南，享受高品質、悠然自在的退休生活。

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