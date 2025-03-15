核三廠火警延遲通報 屏縣府要求落實

台電公司副總經理許永輝昨率核三幹部拜訪屏東縣政府，縣府要求落實火警通報機制等五大項目。 （屏縣府提供）

2025/03/15 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕核三廠六日施工不慎引起的火警事故，因資訊落差造成當地居民不安，台電公司副總經理許永輝昨率核三廠幹部拜訪屏東縣政府，屏東長周春米要求台電務必落實火警通報機制等五大項目，減少地方疑慮。

周春米向許永輝表示，核三廠內不容有任何閃失，六日火警後，縣府向台電提出五項要求，一、於期限內提交詳細檢討報告與改善計畫，務必與縣府保持密切溝通，以確保核能發電廠安全無虞；二、建立火警即時通報機制，降低資訊不透明，減緩在地鄉親憂慮；三、強化施工管理，確保廠內人員安全無虞；四、增強設備安全檢查；五、落實橫向與縱向通報同步進行，以確保除役前運轉安全。

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廠長坦承 第一時間未通報消防隊

核三廠廠長高起指出，該廠已進行相關檢討，包括第一時間未通報消防隊，而是先行使用滅火器進行初期滅火；其次，施工切割廢棄鐵材時，並未警覺到周邊有可燃的塑膠物品，加上當風大，火芯無法掌握，導致火勢迅速蔓延，該廠未來會落實通報，並列入平時演練項目，並加強內部聯繫，降低鄉親憂慮。

周春米指出，核三廠在火警過後必須消除縣府、鄉親及觀光客對核安的疑慮，她要求台電公司與核三廠務必提出整套完整檢討報告及相關精進作為。

屏縣府建議 高溫熔切可提前布置水線

屏縣府並建議核三廠內橫向與縱向通報應同步進行，避免通報時間延誤，未來加入平時SOP演練，善用無線電進行場內通報，若需使用大量高溫熔切作業，可提前派駐消防隊至現場布置水線警戒，確保安全。

縣府表示，核三廠內的施工比外部工程風險高，廠方務必在施工前做好充分準備，後續縣府將提出更具體的要求與建議，請台電針對專案進行檢討與說明，確保後續能與地方鄉親進行有效對接。

台電公司副總經理許永輝承諾會提出具體的檢討改進措施，並加強內部的聯繫與安全演練，同時在三月底前向恆春鎮公所、代表會報告，聽取地方意見。

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