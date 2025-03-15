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    大林陳井寮黃花風鈴木季 花海數公里

    大林陳井寮黃花風鈴木沿著堤防盛開，吸引賞花人潮。（記者王善嬿攝）

    大林陳井寮黃花風鈴木沿著堤防盛開，吸引賞花人潮。（記者王善嬿攝）

    2025/03/15 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕春暖花開，嘉義縣大林鎮陳井寮黃花風鈴木已開花六成，綿延數公里花海吸引賞花拍照人潮。黃花風鈴木季今天上午九點登場，提供民眾和服體驗及美食品嚐，還有超萌黃色小鴨展出。

    花期2週 黃色小鴨陪賞花

    大林陳井寮黃花風鈴木花海盛開，花期約兩週，由於鄰近朴子溪堤防蜿蜒曲線特色，加上堤防高度適中，民眾可欣賞黃花風鈴木花冠，隨處皆能取景拍出美照。

    大林鎮長許有疆表示，黃花風鈴木季活動展開前，公所攜手社區總動員清理當地水溝及整理環境，並在堤防階梯新設欄杆，滯洪池新植落羽松，豐富生態景觀，也設置流動廁所到花季結束。

    陳井寮擁有絕美黃花風鈴木景色，也是種鴨主要產區，活動期間社區將提供烤鴨等美食，限量發送。

    此外，梅山瑞里紫藤花開五至六成，預計本月下旬掀起紫色浪漫風暴，包括王鼎茶園民宿、瑞里茶壺餐廳、瑞里小公主咖啡、青葉山莊等處，都有盛開花況。

    梅山紫藤花季 聽歌逛市集

    縣府文化觀光局說，紫藤花季期間結合瑞里國小舉辦小小泡茶師活動，源興宮前廣場則有楊淨宇紫戀快閃演唱、花現紫藤下市集；本月十五至卅一日，入住當地特約民宿一晚就送紀念品茗杯，在特約店家餐飲消費滿三百元，可獲親子彩繪文具組。

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