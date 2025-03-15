巨人躺水中 雲林成龍濕地關注地層下陷

藝術家Candy Bird在成龍社區繪製一幅巨人躺平在水裡壁畫，關注全球暖化與地層下陷等環境議題。（觀樹教育基金會提供）

2025/03/15 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕觀樹教育基金會在林業及自然保育署的支持下，邀請知名藝術家Candy Bird在成龍社區繪製一幅躺在水裡的十米長巨人壁畫，吸引許多遊客拍照，即日起每週末及清明節連假舉辦壁畫打卡換好禮，邀請民眾前往探索壁畫之美，認識成龍村，也關注全球暖化與地層下陷等環境議題。

成龍濕地原本是一片可耕種的農田，因超抽地下水地層下陷，加上一九八六年韋恩颱風、一九九六年賀伯颱風海水倒灌，農田長期泡水變成濕地，林業保育署前身林務局二○○九年委託觀樹教育基金會辦理環境教育計畫，與社區以居民共創、藝術浸潤方式，翻轉社區形象，縣府連續幾年舉辦流動藝術饗宴，讓更多人認識成龍濕地。

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觀樹教育基金會邀請藝術家Candy Bird 以「海平面下的聚落」為主題，在村內多處牆面進行壁畫創作，其中最吸睛是一幅長達十米的巨人躺在水裡的畫。觀樹教育基金會指出，希望大家在欣賞壁畫的同時，也思考氣候變遷影響。

縣府文觀處指出，四月七日至廿八日連續三週邀請藝術家駐村創作，各界期待的成龍濕地流動藝術饗宴將在五月下旬登場。

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