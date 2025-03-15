農保資格清查 雲林近6千人恐被退保

審計部要求農業部清查農保資格，雲林有近六千人資格有疑慮。（記者黃淑莉攝）

2025/03/15 05:30

非農保本人領取天災救助金、農地出租種電 農會將通知說明

〔記者黃淑莉／雲林報導〕審計部要求農業部針對非農保本人領取天然災害救助金，以及農地租給光電業者種電的農民查調其農保資格，農業部已將清查名單行文給各縣市政府，據了解，雲林有近六千人有疑慮，將由各鄉鎮市農會通知當事人說明，進一步清查，若審查不符合，將強制退保。

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依審計部要求 調查未實際耕作者

農保被保險人投保滿十五年，年滿六十五歲，每月可領八一一○元老農津貼，死亡有卅萬元喪葬津貼，這幾年審計部針對農保資格加強清查，繼前幾年查調六十五歲以下農保被保險人參加小地主大專業計畫的農保資格，今年清查對象包括非農保本人領取天然災害救助金、農地租給光電業者建置太陽能板的農保資格。

據了解，農業部根據農業天然災害救助系統、農保系統相互勾稽，若請領人非被保險人，即可能無實際耕作，這部分雲林約有五千多人有疑慮；農地種電部分，則是從經濟部的電廠登記地號與被保險人登記地號勾稽，這部分雲林約五百人有疑慮。

農業部在月初已將系統清查出有疑慮的名單行文給雲林縣政府，縣府也把名單轉給各農會，農會必要時會先會同公所進一步清查，或是通知被保險人說明或補證，若請領天然災害救助的人是被保險人的配偶、子女、媳婦就沒問題，種電部分則要提出被保險人還有其他農地在耕種，或種電設施底下有種植作物事實，否則可能喪失農保資格。

影響人數多 多重認定避免爭議

根據統計，雲林縣農保人數有九萬六千多人，這次清查影響人數達數千人，縣府將邀集各農會清查作業人員辦理說明會，農會承辦人員完成清查後，農會審查小組做最後認定，以免引起爭議，或者影響被保險人權益。

縣府農業處表示，農保清查是依審計部要求辦理，若審查資格不符被退保，重新取得資格即可再投保。

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