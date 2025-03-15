發現生態殺手可護膚 張瑞瑜考上4研究所

張瑞瑜發現小花蔓澤蘭有抗氧化和抗發炎的功能，具有應用在皮膚保養的價值。（大葉大學提供）

2025/03/15 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕小花蔓澤蘭生命力強大又常威脅其他植物生長，被稱為「綠癌」，但大葉大學藥用植物與食品保健學系大四生張瑞瑜發現，其抗氧化和抗發炎的功能可應用於皮膚保養，此研究成果，讓她錄取嘉義大學、屏東科技大學、台灣海洋大學及東海大學的食品科學系碩士班。

張瑞瑜原對烘焙有興趣，填志願時選擇食品相關科系，後來加入大葉大學生物科技實驗室，並與學長姊一起研究小花蔓澤蘭，發現其特性可以應用在皮膚保養，開始多方實驗。

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張瑞瑜表示，小花蔓澤蘭並非本土物種，一夜間可長卅公分長，會盤繞並造成其他植物死亡，被視為生態殺手。然而過去研究顯示，其含有三萜類化合物、皂苷、多酚和生物鹼等多種生物活性成分，具有抗氧化和抗發炎的功能，已有研究者將其應用於防蚊液上。她透過機能驗證實驗，進一步證實小花蔓澤蘭也可以應用在皮膚保養上。

張瑞瑜說，未來希望往食品開發方向努力，研發符合銀髮族需求的食品，幫助長輩保持健康。

小花蔓澤蘭可磨成粉，製成驅蚊薰香利器。（林保署南投分署提供）

小花蔓澤蘭生長快速，危及其他植物生存，被稱為「綠癌」。（林保署南投分署提供）

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