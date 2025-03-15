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    雙北易肇事9路段 空拍+AI制定改善計畫

    路段交通可能的風險情境，AI辨識汽車（紅色）與機車（綠色）在車道混流行駛。（運輸研究所提供）

    路段交通可能的風險情境，AI辨識汽車（紅色）與機車（綠色）在車道混流行駛。（運輸研究所提供）

    2025/03/15 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕許多縣市交通路口和燈號設計不良，交通部運輸研究所利用無人機空拍影像後搭配AI，已協助九個縣市、十二處易肇事地點分析，可呈現路口交通衝突情形；另外，也與台北市、新北市合作「汽機車混流衝突」、「左轉車道配置與行車動線」兩項先導測試計畫共九處路段，將可提供主管機關制定改善計畫。

    運研所在二○二一年到二○二三年間完成路口交通衝突分析，進行無人機空拍影像及交通應用的整合實驗，建構一套軟體平台進行交通衝突分析，可呈現路口的交通衝突情形，且具備車流特性資料分析功能，提供主管機關精確資訊以制定改善決策。

    運研所指出，無人機在路段上方一百至二百公尺以俯視角度清楚拍攝路段人、車流動情形，再運用AI影像辨識技術將影像轉換成人、車流動的軌跡，最後透過軟體分析軌跡資料，找出易發生交通衝突的點位及型態，也就是較容易發生車禍的地方，可以協助道路管養機關診斷路段可能的危險熱區。

    今年則計畫挑選地點探討路側交通衝突議題，包括公車進出站衝突、路外設施進出車流衝突，評估路段的交通安全。

    「左轉車道配置」不佳導致左轉待轉車輛干擾後方車輛直行。（運輸研究所提供）

    「左轉車道配置」不佳導致左轉待轉車輛干擾後方車輛直行。（運輸研究所提供）

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