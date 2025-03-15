填補罕病空白 最大中文資料庫在台灣

8歲的詮詮是全台第一個確診Aymé-Gripp症候群病例，但當時這個疾病還未被列為公告罕病，家人找不到完整的照護指引，對未來充滿不安。（記者邱芷柔攝）

2025/03/15 05:30

醫師投入建置、翻譯 讓病友不再迷失

〔記者邱芷柔／台北報導〕罕病患者和家屬最無助的就是「資訊空白」，八歲的詮詮是全台首例Aymé-Gripp症候群患者，確診時該病尚未列入公告罕病，家人難以找到照護指引，充滿不安。在罕見疾病基金會推動下，Aymé-Gripp獲公告後即在「罕見遺傳疾病一點通」網站上架相關資訊，幫助醫師辨識並進行基因檢測，讓後續兩名患者及早確診找到適切治療方式。

詮詮出生即患心包膜積水、顎裂、呼吸窘迫等先天畸形，住院半年仍找不出病因，僅能症狀治療，且視力、聽力受損，讓家人相當焦慮，直到透過次世代基因定序，才確診為Aymé-Gripp症候群。

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為解決罕病資訊匱乏問題，罕病基金會二○○五年委託台大醫院建置「罕見遺傳疾病一點通」。台大基因醫學部主任簡穎秀指出，二○○○年罕病法通過後，遺傳科醫師陸續投入，但多數資料為英文，病患難以取得清晰資訊，因此建立中文資料庫，由醫師把關，確保資訊正確、即時，讓病友不再迷失。

一點通網站已滿20年 將結合AI即時回應

罕病基金會共同創辦人曾敏傑表示，「一點通」已滿廿年，涵蓋三六五種疾病、六六五篇檢驗資訊、一二三筆藥物資訊，是全球最大罕病中文資料庫，造福台灣及華人地區。今年更結合AI技術，未來將提供即時回應，協助病友快速獲得正確資訊。

基金會昨也公布國內首份罕病族群大規模調查，針對七二三一名病友，回收四四一八份問卷。結果顯示，病友最關心生活津貼與費用補助，占六十三％，其次為照顧服務卅五％，且約有七成因病難以就業。基金會提出五大建議，強化醫療資訊、保障就醫權、普及身障高等教育、增加照護人力、打造友善職場。

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