官我什麼事》解讀氣象 產官學研組國家隊

中央氣象署長呂國臣指出，為應對氣候變遷，解讀氣象資料的人才相當重要。（記者林志怡攝）

2025/03/15 05:30

氣象署長呂國臣：修法讓人才學習運用

〔記者林志怡／台北報導〕全球面臨暖化與極端天氣威脅，為因應各項變化，中央氣象署將於今年大修「氣象法」。中央氣象署長呂國臣接受本報「官我什麼事」節目專訪時指出，應對氣候變遷，解讀氣象資料的人才相當重要，氣象署希望透過修法，促進氣象產業發展，及產、學、研的互動與連結。

提供各行各業決策參考

呂國臣表示，氣象預報的重要性不只是幫助民眾決定出門是否多加一件衣服、多帶一把傘，各行各業也需要不同的氣象資訊解讀，才能做出合適決策，以美國職棒為例，當地的氣象公司會專門為職棒評估天氣情況，決定是否延賽或調整賽事安排。

請繼續往下閱讀...

培養氣象資料解讀人才

呂國臣也指出，太陽能、風力發電等綠能產業需仰賴特定天氣才能運作，近年來氣象署曾辦理多場綠能運用基礎課程並場場額滿，顯見業界存在此類人才與專業需求，未來應由產、官、學、研共同組成國家隊，讓適當的人才學習氣象資料運用，才能增加國內產業對氣候變遷的應對能力，修正「氣象法」也希望能從制度上提供協助。

針對氣象法修法重點，呂國臣指出，未來希望與民間接軌，培養能夠詮釋氣象資料的人才，並提供相應的課程或證照，以因應各行各業的氣象資訊解讀需求。另近年高溫事件越來越多，現行「氣象法」並未將「高溫」列入災害性天氣，氣象署僅能發布「高溫即時訊息」，而非「高溫特報」，修法也會就警報、特報等定義清楚，並納入攸關通訊太空天氣服務內容。

呂國臣指出，「氣象法」修法草案已在確認階段，與交通部進一步溝通後，將啟動修法流程。隨著台灣進入下一個十年颱風侵襲變化週期，並面臨全球暖化趨勢，氣象署持續透過密切監測各項天氣變化，利用這些數據與歷史資料，建構大數據，並結合AI進行深度學習和訓練，希望對預報服務有所助益。

不過，立法院大舉凍刪各部會今年預算，呂國臣表示，天氣預報仰賴大量算力與電力，當電力費用受限，只能在維持基本運作模型前提下，減少研發節電。偏遠氣象站、地震站的維護在國內差旅費刪減情況下，儘量維持現狀，例行維修可能減量，不過基本的民生服務一定不會打折。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法