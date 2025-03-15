罷免謝衣鳯二階 目標逾4萬連署書

彰化「罷免缺衣不可」領銜人陳世雄（左）巧遇曹興誠（中），雙方討論彰化罷免狀況，預計30日來彰化參加罷免活動。（陳世雄提供）

2025/03/15 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣公民團體「罷免缺衣不可」針對國民黨彰化縣第三選區立委謝衣鳯，進行連署罷免，目前進入第二階段，由領銜人陳世雄等人昨天前往中央選舉委員會，領取第二階段罷免連署書。陳世雄表示，第二階段目標是募集超過四萬份連署書，確保達到罷免投票門檻。

曹興誠30日來彰化相挺

彰化第三選區包括溪湖、二林、北斗及溪州等十鄉鎮，這屆立委選舉人數達約廿七萬人，第一階段罷免門檻需一%連署，第二階段則需十%，彰化「罷免缺衣不可」團體在二月間，收集三千三百多份連署書，完成一階門檻，而在第二階則需約二．七萬份連署。

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陳世雄表示，這是一場艱難的挑戰，目標是募集超過四萬份連署書，以確保達到法定安全門檻。為此，需要更多鄉親的參與與支持，罷免團隊提供多元參與方式，並計劃於溪湖、北斗、二林、溪州及芳苑等六個鄉鎮設立固定連署點，提供鄉親更便利的管道。

陳世雄說，這次北上領取第二階段罷免連署書，聯電創辦人、罷免徐巧芯領銜人曹興誠，他也相當關切彰化狀況，預計本月卅日會來彰化參加罷免活動。

他認為，這是最後一次機會，台灣人只要拿一支筆，不必動刀動槍，就可拯救國家！陳世雄呼籲，全國現職軍公教朋友，可參與第二階段連署，退休軍公教人員可來當大罷免的志工，一起保護保衛台灣的安全和民主自由體制。（相關新聞刊A4）

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