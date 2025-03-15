鹿港轉運站整地 近百棵樹快砍光

鹿港轉運站基地原有一大片的樹木，綠意盎然。（資料照，記者劉曉欣攝）

2025/03/15 05:30

2008年植樹節種的 台灣原生種樹木遭浩劫 護樹團體喊太離譜

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港轉運站工程預計在今年動工，日前有承包商的挖土機進駐基地，附近民眾發現近百棵樹木幾乎快要被砍光，由於這些樹木是在二○○八年植樹節時所種植，因此讓護樹團體大喊「太離譜」！彰化縣府交通處表示，將會要求包商在基地內，儘可能把樹木種植回來！

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交通處：將要求包商把樹種回來

鹿港轉運站用地的大多數樹木，都是在二○○八年植樹節活動時，由當時縣長卓伯源等人一起種下，共有喬木一三七棵，灌木一五七五株。如今，小樹已長成了大樹，卻遭到包商出動挖土機直接挖除，原本裡面有種水黃皮、台灣欒樹、小葉欖仁、構樹、血桐與榕樹，這些都是台灣原生種樹木，如今遭逢樹劫，真是太誇張了。

民眾以為要動工 沒想到先砍樹

當地民眾表示，在轉運站基地看到挖土機，還很高興終於看到轉運站工程要動起來了，結果卻令人傻眼，原本一大片綠意盎然樹木，一夕之間有將近百棵全部被砍，現場只剩下寥寥無幾的幾棵樹木而已，真的讓人無法相信。

台灣護樹協會理事陳元銘表示，目前公共建設都會儘量讓樹木原地保存，不然就要進行移植。鹿港轉運站還沒開工，就先把樹幾乎全砍光，要求廠商應立即停工，並找地移植與補植，尋求園藝專業來移植，補植同樹齡的樹。

針對此事，縣府交通處指出，鹿港轉運站基地有三千多坪，依據先前會勘紀錄，鎮公所有要求保留鹿草路六棵行道樹，後來經過調查，其中並沒有珍貴老樹，但廠商幾乎把樹木快要砍光，確實觀感不佳，會將要求廠商要儘可能把樹木補植回來，若是補植不足，就改補到其它公共建設範圍。

鹿港轉運站基地原本是一大片樹木，在挖土機進駐後，一夕之間幾乎快被砍光。（記者劉曉欣攝）

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