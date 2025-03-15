南投罷免馬游 道士符咒茶包搶手

南投罷免茶包的包裝袋上，有「南投罷免定誠宮」符咒，是由道士手繪的祈福符咒。（南投公民會社提供）

2025/03/15 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台中罷團的宮廟創意大受歡迎，「南投公民會社」團體投入罷馬罷游行動的宣傳，獲得台派鹿谷茶農贊助「南投罷免茶包」，茶包印有道士手繪「南投罷免定誠宮」祈福符咒，只送不賣，已有台中等罷團索取，希望幫忙號召更多人守護國家、參與罷免行動。

全台大罷免行動中，南投縣被視為艱困區，罷免馬文君、游顥的公民團體，每天努力奔波收件、增加連署站點的設置，而在二階連署衝刺之際，由南投在地青年組成的「南投公民會社」協助進行罷免的宣傳，獲得台派鹿谷茶農的贊助，提供鹿谷紅茶製作「南投罷免茶包」。

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「南投公民會社」志工指出，贊助「南投罷免茶包」的鹿谷茶農，在去年青鳥行動時也曾贊助「望你順遂，台灣」茶包，此次再贊助「南投罷免茶包」。

「南投罷免茶包」印有「南投罷免定誠宮」符咒，該符咒是擔任道士的志工夥伴手繪，該符咒有祈祝罷免成功的意涵，茶包只送不賣，除送給參加活動的民眾，也送給其他的罷團，請他們也幫南投罷免行動號召更多參與者。因數量有限，若有罷團想索取，可上「台灣真內地青年團」臉書粉專，再以私訊方式聯絡。

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