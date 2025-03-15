《台南》食祖佛酒迎陳聖祖 千人祭祖聯誼

台南市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」昨天舉行，並以擲筊方式選出新年度值東庄頭。（記者劉婉君攝）

2025/03/15 05:30

〔記者劉婉君／永康報導〕市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」至今逾百年歷史，超過一千名陳姓宗親昨天齊聚永康區新樹里祭祖，並席開一一二桌聯誼餐會，展現宗親凝聚力，延續代代相傳的信仰文化。

一年一度的忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖，昨天在值東庄頭永康新樹里舉行，來自永康、仁德、歸仁、關廟、龍崎、新化及東區後甲、安南區土城等地的陳姓宗親前往祭祖，中午舉辦宗親餐會聯誼後，再以擲筊選出新年度的值東庄頭。

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擲筊由值東爐主陳福成逐一代表參與的庄頭進行，筊杯每一次拋筊出去後，都會敲響放置在圓形竹篩上的銅鑼。

最終結果由東區後甲以連續五個允筊勝出，為該庄頭近十年來第二次獲選，現場響起歡呼聲，會後由宗親先迎回聖祖令牌，一個月後再前往永康新樹里迎回聖祖神尊輪祀一年。

永康新樹里宗親會會長陳日祥表示，食祖佛酒迎陳聖祖活動在二○一六年登錄為市定民俗，新樹里去年從歸仁八甲迎回陳聖祖後即積極籌辦，如今活動圓滿完成，全庄宗親與有榮焉，參與的各庄頭，彼此之間的情感也更緊密。

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