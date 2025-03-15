《台南》東京國際食品展 台南接單破3億

台南市長黃偉哲帶隊參加二○二五「東京國際食品展」。 （台南市府提供）

2025/03/15 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕名列全球三大食品展的「東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」，「台南隊」目前接單破三億，已超越去年銷售金額。其中來自地震災區的多項農特產品都頗受好評，連芒果產期未到，也有廠商下大筆訂單預購。

市長黃偉哲表示，這次東京食品展銷售成績亮眼，感到非常欣慰，一方面藉由東京食品展，成功地讓更多日本人和外國市場認識台南的高品質農特產品，建立「台南」品牌的優質口碑，另方面也協助地震災區農民將產品銷往全世界，對拓展國際市場、改善農民收益有實質幫助。

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黃偉哲此次領軍再度前進東京食品展，從十一日開幕起，台南展區的生意洽談絡繹不絕，市府農業局統計，截至十三日第三天現場接單金額就超過三億，突破去年四天的銷售總額。

南市農業局局長李芳林指出，參展廠商不少來自一二一地震災區，像楠西區台灣黃金蕎麥、綠品國際生技、玉井區的玉井之門、東山區詠糧實業等，現場除銷售楠西蜜棗鮮果、鳳梨，也有冬瓜茶磚、芒果果乾等，受到國外廠商歡迎，尤其台南芒果雖然還未到產季，但已有廠商下大筆訂單，可預期四天展期結束後，農產銷售成果豐碩。

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