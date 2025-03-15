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    《台南》白河林初埤木棉花季登場 下週盛開

    白河林初埤木棉花道目前花開一成，預計下週氣溫回升，可迎來盛開美景。（記者楊金城攝）

    白河林初埤木棉花道目前花開一成，預計下週氣溫回升，可迎來盛開美景。（記者楊金城攝）

    2025/03/15 05:30

    〔記者楊金城、劉婉君、吳俊鋒／台南報導〕被譽為全球最美花道之一，白河林初埤木棉花季昨天開幕，全長八六六公尺的林初埤木棉花道目前花開一成，林初埤周邊花況則約有五成，預計下週氣溫回升後迎來盛開美景。另新市羊蹄甲、新化大坑錫葉藤、各地苦楝開出紫色小花，為春天染上繽紛色彩。

    糖鐵舊鐵道有特色市集

    市長黃偉哲、西拉雅國家風景區管理處處長許主龍等人，昨天為林初埤木棉花季開幕，黃偉哲表示，林初埤木棉花道已是全國知名景點，歡迎各地遊客來白河賞木棉，到東山喝咖啡，享受美好春日時光。

    白河區長董麗華指出，林初埤木棉花季從今天起至卅日，推出定點導覽解說、贈樹苗、木棉音樂饗宴、按讚贈好禮等系列活動。在糖鐵舊鐵道則有特色市集。今年特別推出假日限定的「親子涼扇彩繪」活動，每日限量三○○份，讓遊客揮毫創作，為春日之旅增添難忘回憶。

    假日限量300份親子涼扇彩繪

    白河公所指出，假日期間南九十線木棉花道路段僅供小客車單向通行並禁止設攤，遊客可將車輛停放大竹停車場，或選擇管制區外周邊道路停車，週六、日也有免費接駁專車。

    此外，新市新港社堤塘港湖環湖步道，有近千株羊蹄甲開出粉紅色花海，增添浪漫氛圍，吸引民眾拍照，同樣滿開的有苦楝花，成為當地季節限定的觀光亮點。新化大坑休閒農場逾兩百株錫葉藤盛開，上演春季限定的「紫色浪漫」，引人入勝。

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