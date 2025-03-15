《台南》178戶社宅招租 每月最低不到4000元

仁德區「宜居仁愛」社宅，最低月租金三九五○元。（記者洪瑞琴攝）

2025/03/15 05:30

永康「宜居成功」、仁德「宜居仁愛」採線上申請 3/17起受理至4/16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南社宅來了！市府昨天啟動永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」首波社宅招租計畫，公布台南社宅專屬IP「金城先生」與「Sosi」，十七日起受理申請，每月最低租金不到四○○○元。

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「宜居成功」（一○三戶）、「宜居仁愛」（七十五戶）共一七八戶聯合招租，社宅規劃一至三房型，全棟採通用設計，租金依房型與承租人條件有所不同，月租金含管理費為三九五○元至二萬二七七○不等。

打造「金城先生」、「Sosi」專屬公仔IP

市府都發局局長林榮川說，為推廣台南社宅理念，特別打造台南社宅專屬公仔IP（品牌代言角色）。「金城先生」以億載金城四稜星形狀城廓為設計靈感，象徵守護市民居住權益的堅定決心；「Sosi」則取自「鑰匙」的台語發音，連結溫暖的家，寓意守護家園與社宅住戶的幸福。

小東路社宅將以青年社宅為主

因社宅詢問度高，里長反映很多人不會電腦操作申請；議員蔡筱薇表示，社宅目前以中低收及經濟弱勢戶較具申請優勢，一般低薪年輕人仍買不起房子，希望可以針對三、四十歲族群年輕人提供有利條件。

林榮川指出，有考量到一般年輕族群租屋需求，將評估適當機制提高申請機會，例如興建中的小東路社宅就會以青年社宅為主。

兩處社宅為市府節省公帑24億

市長黃偉哲說，兩處社宅位在都市蛋黃區，也為市府節省公帑廿四億元，不用花預算，透過公辦都更等方式，鼓勵建商合作興建，一舉數得。

都發局表示，宜居社宅採線上申請，基本資格為年滿十八歲國民，設籍於南市或在南市就業、就學有居住需求者，家庭成員需無自有住宅及未享有政府住宅補貼，且家庭年所得按家庭成員平均每人每月低於一定標準（今年為五萬四三○三元），皆可提出申請。申請期間自三月十七日起至四月十六日下午五點止，線上申請網址為（https://betterhouse.tainan.gov.tw），市府並提供臨櫃服務，協助民眾完成線上申請作業。

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