推廣閱讀 「書暢桃園」今明登場

「書暢桃園－綠野書蹤之解憂處方箋」活動週六在藝文特區登場，舞台區「解憂廣場」安排親子繪本共讀，適合闔家親子共遊。（桃園總圖提供）

2025/03/15 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕為推廣閱讀進入日常生活，桃園市立圖書館今、明天在桃園藝文廣場，舉辦「書暢桃園—綠野書蹤之解憂處方箋」活動，邀集廿八家獨立書店、出版社及七十家主題攤商，提供豐富多樣的圖書，現場也設有解謎闖關、解憂問事處、紓壓療癒站、擲筊大賽、桃園城市紀錄片放映等特色攤位，舞台區「解憂廣場」安排親子繪本共讀，適合闔家共遊。

「解憂廣場」安排親子繪本共讀及音樂表演，還有趣味擲筊大賽，現場出示任一本書籍者都有參賽資格；明天有六部由市府文化局計畫支持的城市紀錄片，在圖書館總館微光廳放映及映後座談。

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書攤區有獨立書店參加，還有城邦、讀書共和國、蓋亞文化等出版集團，以及獨立出版聯盟旗下的各家出版社的書籍參展，也有二手書區，可用文化幣購書。

民眾在解憂問事處提問，可獲得解答之書、塔羅牌、易經的解答與專屬書籍推薦，及限量「舒壓按摩券」，接受視障關懷協會會員按摩服務；紓壓療癒站邀請浪愛永恆協會帶領大家認識貓咪陪伴的療癒感受。「書暢桃園」活動詳情可上網（http://taoyuan.i3book.today/p/2024）瀏覽。

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