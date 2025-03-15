罷免涂權吉、呂玉玲 理由「唱」出來

桃園市罷免第2選區立委涂權吉「全力一擊．罷免涂權吉」團隊，公布40秒短歌主題曲MV，結合民眾作詞、AI改編旋律，與志工動畫創作，直接將罷免理由「唱出來」。 （取自「全力一擊．罷免涂權吉」團隊臉書）

2025/03/15 05:30

臉書粉專公布主題曲MV 廣受歡迎

〔記者黃政嘉、周敏鴻／桃園報導〕桃園市公民團體發起「光復桃園，六區全罷」，連署罷免毀憲亂政國民黨立委活動進入第二階段，第二選區「全力一擊．罷免涂權吉」、第五選區「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊，都在臉書粉絲專頁公布主題曲MV，將罷免理由唱出來，例如罷涂團隊的歌詞「傀儡立委，盲從立法，不知什麼是違憲」、「打倒國昌、傅崐萁，就要罷免涂權吉」，讓選民了解並響應大罷免。

「全力一擊．罷免涂權吉」團隊昨公布四十秒短歌MV，歌詞寫到「為了權位，謊話連篇，一心來把選票騙，封鎖選民，狂妄霸道，悍然不聽選民諫」、「惹怒全民，青鳥集結，團團圍住立法院」。

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罷涂領銜人Rick說，歌詞取自一位熱心民眾的自製歌曲，團隊藉AI改編成活力RAP版，在志工招募會播放，廣受支持者歡迎，在這樣的催化下，做成主題曲MV。

「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊也有志工用AI製作一首三分鐘的罷呂主題曲MV，放在團隊臉書粉專與YouTube，歌詞提到「人民的聲音是最強的武器，無畏無懼站出來的勇氣，面對無能的立法委員，我們的怒吼會點燃革命的野火，送玲離開，民主的未來，我們不再沉默」。

罷免牛煦庭 籲民眾填寫連署書

罷免第一選區立委牛煦庭「桃園罷牛，淘汰牛氓」領銜人、牧師陳曉煒表示，民進黨明天將在中壢區辦的「人民是頭家」政策宣講會，六區罷團都會參加，歡迎民眾來填寫連署書，記得帶身分證與印章以利核對與使用。

罷免志工嚴重不足 需熱心人加入

陳曉煒於臉書發文表示，罷免志工人力嚴重不足，且都是業餘菜鳥，對抗的卻是從政十多年的專業老手，「這一場極不對稱的戰爭，需要你的加入」，攜手守護台灣的民主與自由；他也聲明，「中配」身分敏感，罷團內沒有任何中配志工，若有中配報名志工，會讓她們成為網路志願軍，負責於社群媒體的留言支持罷免、空戰文案的轉發。

桃園市罷免第5選區立委呂玉玲「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊，日前有志工用AI製作1首3分鐘罷免呂玉玲的主題曲跟MV，放在網路社群。（取自「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊臉書）

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